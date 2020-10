Covid, Melania Trump: “Mi sono curata in modo naturale, vitamine e cibo sano”

“Mi sono curata in modo naturale, con vitamine e cibo sano”: a parlare è la first lady Melania Trump, la quale, sul sito ufficiale della Casa Bianca, ha raccontato la sua personale esperienza con il Covid. Risultata positiva al Coronavirus il 2 ottobre scorso, insieme al marito e presidente Usa Donald Trump, Melania ha raccontato che la sua prima preoccupazione, dopo aver scoperto la positività al Covid, è stata per suo figlio per il figlio 14enne Barron, anche lui contagiato dal virus. “Per fortuna è un adolescente forte e non ha mostrato sintomi – scrive Melania – In un certo senso sono stata contenta che noi tre abbiamo affrontato tutto questo nello stesso momento, così potevamo prenderci cura l’uno dell’altro e passare del tempo insieme”.

Sulle sue personali condizioni di salute, invece, la first lady racconta di aver avuto “sintomi minimi” e di sentirsi fortunata per questo. “Ho provato dolori muscolari, tosse e mal di testa e mi sono sentita estremamente stanca per la maggior parte del tempo. Ho scelto di seguire una strada più naturale in termini di medicina optando per vitamine e cibo sano”. Dopo aver ringraziato i medici che hanno assistito lei e suo marito, l’ex modella 50enne ha esortato gli americani a “continuare a vivere la vita più sana possibile. Una dieta equilibrata, aria fresca e vitamine sono davvero fondamentali per mantenere il nostro corpo sano” aggiungendo anche che per un “completo benessere, la compassione e l’umiltà sono altrettanto importanti per mantenere la nostra mente forte”. Dichiarazioni che hanno attirato l’ironia dei social con numerosi utenti che hanno ricordato alla first lady che finora oltre 217mila persone sono morte a causa del Covid negli Usa, Paese in cui si sono verificati poco meno di 8 milioni di contagi.

