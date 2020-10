Covid, dito medio ai No Mask: polemica a Berlino per un manifesto

È polemica a Berlino per un manifesto apparso su diversi quotidiani e diventata in breve tempo virale sui social in cui è ritratta un’anziana signora che mostra il dito medio ai No Mask e a tutti coloro che sottovalutano l’epidemia di Covid. La campagna, dal titolo “Un dito medio per tutti quelli che non mettono la mascherina: noi rispettiamo le regole per il Coronavirus”, è stata ideata da Visit Berlin, portale ufficiale dell’ente del turismo della capitale della Germania, ma è stata definita “imbarazzante” dal sindaco della città Michael Mueller, il quale ha smentito che la campagna sia stata commissionata dal Senato. “C’erano modi meno infelici per attirare l’attenzione” ha dichiarato il primo cittadino in tv.

Chi ha difeso la scelta, invece, è stato Christians Taenzler, portavoce di Visit Berlin, che ha dichiarato: “Molti tra i berlinesi e i nostri ospiti rispettano e seguono le norme ma alcune persone non lo fanno. Loro mettono a rischio la vita delle persone anziane e dei soggetti fragili della comunità”. Taenzler ha poi aggiunto: “Se qualcuno si è sentito attaccato personalmente perché non è in grado di indossare la mascherina, quello non è era il nostro obiettivo e mi scuso”. Intanto, dopo una nuova impennata dei contagi, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato l’introduzione di nuove misure restrittive in Germania, tra cui l’estensione dell’obbligo della mascherina, limiti alle feste private, chiusure alle 23 di ristoranti e bar e divieti di assembramenti oltre le 10 persone nelle zone ad alto rischio contagio.

Leggi anche: 1. Hong Kong, scoperta nuova strategia contro il Covid: “Più efficace del Remdesivir” / 2. Covid, il virus “può sopravvivere fino a 28 giorni sulle superfici di cellulari e banconote” / 3. Usa, il virologo Fauci sulla positività di Donald Trump: “Evento alla Casa Bianca è stato super diffusore del Covid”

4. L’epidemiologo Le Foche: “I contagiati hanno carica virale bassa, epidemia domabile in primavera” / 5. Trump: “Sono immune al Covid e pronto a combattere”. E Twitter lo censura / 6. Coronavirus, chi non rispetta il distanziamento e non usa la mascherina ha ridotte capacità cognitive: lo studio

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Covid, l'appello di 80 esperti: "L'immunità di gregge è pericolosa" Bangladesh, proseguono le proteste per gli omicidi extragiudiziali della polizia Esclusivo TPI – Nagorno-Karabakh, il vescovo della Cattedrale bombardata: “Hanno ferito la nostra anima”