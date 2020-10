Usa, Barron Trump positivo al Coronavirus. Melania: “Ora sta bene, è guarito”

Barron, figlio 14enne di Donald e Melania Trump, era stato contagiato dal Coronavirus. Risultato positivo a un primo test, ora è guarito. La Casa Bianca non aveva mai comunicato che il ragazzo avesse contratto il virus. “Barron sta bene” ha confermato anche il presidente americano prima di partire per l’Iowa.

Il primo ottobre, quando lei e il marito avevano avuto i risultati del test, Melania aveva temuto per Barron. “Naturalmente ho immediatamente pensato a nostro figlio”, scrive la first lady suoi propri profili social, rimandando ad una pagina della Casa Bianca. Ma Barron sembrava non essere rimasto contagiato. Negativo la prima volta, racconta Melania, “la mia paura si è avverata quando è stato nuovamente testato ed è risultato positivo”. “Fortunatamente è un adolescente forte e non ha mostrato sintomi. Da allora è risultato negativo”. “In un certo senso”, continua “sono stata contenta che noi tre abbiamo affrontato tutto questo nello stesso tempo. Così abbiamo potuto prenderci cura l’uno dell’altro e passare del tempo insieme”.

“Sono stata molto fortunata”, spiega Melania condividendo la sua esperienza con il virus, “la mia diagnosi è arrivata con sintomi minimi, anche se mi hanno colpito tutti insieme. Ho provato dolori muscolari, tosse e mal di testa e mi sono sentita estremamente stanca per la maggior parte del tempo. Ho scelto di seguire una strada più naturale in termini di medicina, optando più per vitamine e cibo sano”.

Della first lady fino ad oggi si era saputo molto poco. Su Trump invece le notizie sono state costanti, compresa la cura sperimentale che avrebbe ricevuto. Melania non è stata ricoverata insieme al presidente, ma è stata assistita dagli stessi medici. “Incoraggio tutti a continuare a vivere la vita più sana possibile. Una dieta equilibrata, aria fresca e vitamine sono davvero fondamentali per mantenere il nostro corpo sano. Per me personalmente, la parte più importante della mia guarigione è stata l’opportunità di riflettere su molte cose: famiglia, amicizie, il mio lavoro e rimanere fedele a chi sono”.

Infine, la conferma dell’ultimo test negativo. “Sono felice di comunicare di essere risultata negativa e spero di riprendere le mie funzioni il prima possibile. Insieme a questa buona notizia, voglio che le persone sappiano che capisco quanto sia fortunata la mia famiglia ad aver avuto il tipo di cure che ha ricevuto. Penserò a voi ogni giorno. Prego per il nostro Paese e prego per tutti coloro che stanno combattendo contro il Covid o qualsiasi altra malattia”.

