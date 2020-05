Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo conta oltre 3milioni e 900mila casi confermati di contagio, mentre le vittime sono oltre 270mila. Negli Usa sono oltre 1milione e 200mila i casi confermati di Covid-19 e i decessi sono più di 75mila, secondo i dati della Johns Hopkins University. Intanto ieri l’Eurogruppo ha approvato un accordo per il nuovo Mes, il fondo che andrà a finanziare le spese sanitarie per la pandemia (qui cosa prevede). Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Qui invece le informazioni sulle aperture della fase 2 regione per regione. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 9 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 09.30 – Xi Jinping a Kim Jong Un: “Pronti ad aiutarvi” – La Cina si è detta pronta ad aiutare la Corea del Nord nella lotta all’epidemia di coronavirus. Lo ha riferito la Reuters citando media locali che hanno fatto riferimento a una lettera scritta dal presidente cinese Xi Jinping al leader nordcoreano Kim Jong Un. Xi ha affermato di essere molto preoccupato per la situazione nel Paese vicino e per la salute della sua popolazione, e si è detto lieto che i suoi sforzi per controllare l’emergenza Covid-19 abbiano ottenuto risultati positivi.

Ore 08.45 – Germania: altri 1.251 casi Covid-19 a 168.551, 7.369 i decessi – In Germania sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 1.251 casi di coronavirus per un totale di 168.551 contagi. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, precisando che il bilancio dei morti per Covid-19 è arrivato a 7.369 (147).

Ore 07.00 – Morto a 47 anni il rapper Ty – Lutto nel mondo della musica. E’ morto all’età di 47 anni il rapper Ben Chijioke, in arte Ty, in seguito ad alcune complicazioni legate al Coronavirus, che aveva contratto all’inizio di aprile. Poco dopo essere risultato positivo, il rapper era andato in coma farmacologico, per poi però uscire dalla terapia intensiva attorno alla metà di aprile. Nonostante questo, successive complicazioni hanno nuovamente aggravato la situazione. Tra i suoi album più famosi vanno ricordati Upwards, uscito nel 2003 e tra i nominati al premio Mercury, e The Awkward, del 2001. L’ultimo suo album, Work of Heart, è uscito nel 2018.

Ore o6.30 – In Russia oltre 10mila nuovi casi in un giorno – In Russia, per il sesto giorno consecutivo, sono stati registrati oltre 10.000 nuovi casi di coronavirus. Nella giornata di giovedì i nuovi contagi erano stati 11.231. Il totale delle infezioni è salito a 187.859 mentre i decessi sono 1.723, dopo le 98 vittime di ieri. La Russia è quarta in Europa per numero di morti per il Covid, dopo la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

New York, muore primo bambino a soli 5 anni. Un bambino di cinque anni è morto a New York “per complicazioni legate al Covid-19”. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo, precisando che si tratta del primo decesso infantile. Finora, ha spiegato, sono stati registrati 73 casi con sintomi simili e si sta studiando la morte di altri minori, per verificare che non siano collegati al virus.

L’Eurogruppo ha raggiunto l’accordo sul Mes per le spese sanitarie. I ministri delle Finanze dell’Eurozona si sono riuniti in videoconferenza e hanno dato il via libera al fondo che potrà essere usato dagli Stati con la sola condizionalità di destinare le risorse alle spese sanitarie dirette e indirette provocate dalla pandemia di Coronavirus. La notizia.

Regno Unito verso estensione lockdown – Il premier britannico Boris Johnson manterrà la maggior parte delle misure di lockdown nel Regno Unito “almeno fino al mese prossimo”. Lo sostiene il Times, che anticipa il contenuto del discorso che il premier terrà alla Nazione domenica.

Morto il rapper britannico Ty – Il rapper britannico Ty è morto a 47 anni in seguito a delle complicazioni sorte dopo che aveva contratto il Coronavirus. L’artista, il cui vero nome era Ben Chijioke, era stato ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19.

Nord Corea: Kim si congratula con Xi, “successo” contro Covid-19 – Il leader nord-coreano, Kim Jong-un, ha inviato un “messaggio verbale” al presidente cinese, Xi Jinping, per congratularsi del successo di Pechino contro la diffusione dell’epidemia di Coronavirus. Nel messaggio, riferito dall’agenzia di stampa nord-coreana Kcna, Kim “si è congratulato, apprezzando molto che (Xi) ha colto un’occasione di vittoria contro l’epidemia senza precedenti e controllando strategicamente e tatticamente la situazione complessiva alla guida del partito e del popolo cinese”.

Da lunedì la Francia riapre tutto – Tornano sui banchi quasi tutti gli alunni, riprendono l’attività 400 mila tra aziende e negozi. E tornerà la libertà di movimento senza certificazione. Dall’11 maggio in una Francia “divisa in due” prenderà avvio il graduale allentamento delle misure anti-coronavirus, con un percorso differenziato a seconda di dipartimenti ‘verdi’ e ‘rossi’. Li’ dove il Covid-19 circola ancora con insistenza e gli ospedali sono sotto stress, in primis l’Ile-de-France con la capitale Parigi, ma anche in Hauts-de-France, Grand Est e Bourgogne-Franche-Comte, saranno previste restrizioni; si tratta di 32 dipartimenti e quasi 27 milioni di abitanti.

