Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continuano a diminuire i casi di Coronavirus in Italia anche se le immagini dei Navigli di Milano presi d’assalto dai cittadini fanno temere il peggio per il prosieguo della Fase 2. Allo stato attuale, secondo i dati diffusi dal bollettino della Protezione Civile, sono 87.961 le persone attualmente positive, 99.023 i guariti e 30.201 i decessi per un totale di 217.185 casi di Covid-19 registrati dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 9 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Il Viminale intensifica i controlli per il primo weekend di fase 2 – Il ministero dell’Interno ha disposto una stretta nei controlli per gli spostamenti nel primo weekend di Fase 2, che inizia oggi. Dopo le immagini degli assembramenti a Milano e in altre città italiane, il Viminale ha disposto una stretta. Particolarmente delicati i giorni di sabato e domenica, col rischio che tantissima gente si riversi nelle strade, nei parchi e nelle spiagge aperte al pubblico. A monitorare nei parchi ci saranno anche le pattuglie della polizia a cavallo. I controlli verranno intensificati anche in prossimità delle attività di ristorazione, per evitare assembramenti di persone che prendono cibo da asporto, e nei luoghi della movida. Forze dell’ordine controlleranno anche i luoghi di transito per le località di mare. A Roma saranno sotto stretta osservazione anche le vie consolari e controlli serrati saranno svolti anche nelle vie di uscita dalle altre città italiane.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Garante privacy: “App Immuni rispetta norme” – Antonello Soro, presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, ha dichiarato che la app Immuni “ha tutti i canoni di rispetto delle norme sulla privacy”.

Salvini sul Mes: “Pericoloso” – “Il Mes non è un regalo, sono soldi dati in prestito, da restituire a precise condizioni scelte a Bruxelles e non in Italia. La Lega (insieme a tanti economisti italiani) continua a ritenere quella del Mes una strada pericolosa e priva di certezze, mentre l’emissione straordinaria di Buoni del Tesoro ‘Orgoglio Italiano’ (garantiti come dovuto dalla Bce) per un importo anche maggiore non avrebbe per l’Italia nessun rischio né condizione”: così il leader della Lega Matteo Salvini commenta l’accordo raggiunto dall’eurogruppo sul Mes per le spese sanitarie.

Il bollettino della Protezione Civile – Sono 87.961 (-1.663) le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, 30.201 (+243) i decessi e 99.023 (+2.747) i guariti, per un totale di 217.185 (+1.327) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione Civile inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Dei 87.961 attualmente positivi, 14.636 (-538) sono ricoverati in ospedale, 1.168 (-143) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 72.157 (-982) sono in isolamento domiciliare. Continua dunque il decremento delle persone attualmente positive e l’aumento di quelle guarite. Rispetto alla giornata di ieri, infatti, sono 1.663 (ieri erano -1904) le persone in meno tra gli attuali positivi, mentre oggi si registrano 2.747 guariti (ieri erano stati 3.031). In linea, purtroppo, il numero dei morti. Anche oggi si registrano, infatti, 243 morti (ieri erano stati 274), che portano il totale dei decessi a superare la quota di 30mila morti. Si conferma, trend ormai consolidato da settimane, il decremento sia degli ospedalizzati che dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, infatti, oggi si registra un -538 (ieri erano -595), mentre il numero dei ricoverati nelle terapie intensive scende di 143 unità (ieri erano stati -94). Calano anche gli isolamenti domiciliari: -982 oggi, ieri -1.287. Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati effettuati 63.775 test a fronte dei 70.359 di ieri e dei 64.263 dell’altro ieri. Il bollettino della Protezione Civile.

L’Eurogruppo ha raggiunto l’accordo sul Mes per le spese sanitarie. I ministri delle Finanze dell’Eurozona si sono riuniti in videoconferenza e hanno dato il via libera al fondo che potrà essere usato dagli Stati con la sola condizionalità di destinare le risorse alle spese sanitarie dirette e indirette provocate dalla pandemia di Coronavirus. Leggi la notizia.

Iss: “Verso un numero di casi molto basso in tutte le Regioni. La prossima settimana primi dati su Fase 2”. “La ​curva va decrescendo, è un segnale che prosegue ed è un dato positivo. Ci sono Regioni con circolazione significativa, altre con circolazione intermedia, e altre a bassa circolazione. Ma stiamo andando verso un numero di casi molto basso un po’ in tutte le Regioni, compresa la stessa Lombardia”. ​Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa all’Iss sull’andamento dell’epidemia. “​Abbiamo degli algoritmi che stiamo utilizzando per valutare l’andamento delle infezioni, ed è in corso l’analisi settimanale con le Regioni. Oggi siamo a quattro giorni dall’inizio della fase 2, non abbiamo ancora dati che ci consentano di valutarne l’impatto, lo vedremo la prossima settimana”, ha aggiunto Brusaferro.

Ultimatum di Sala: “Se le cose non cambiano, chiudo” – Dopo le immagini di decine di persone che nella giornata di ieri hanno affollato la Darsena e i Navigli di Milano, il sindaco della città meneghina, Beppe Sala, ha deciso di condividere un video sul suo profilo Facebook per stigmatizzare quanto accaduto. “Le immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose” ha dichiarato il primo cittadino che poi ha sottolineato: “Questo è un ultimatum: o le cose cambiano oggi, o domani sarò qui a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti: chiudo i Navigli, chiudo lo sport”. Leggi la notizia completa.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

