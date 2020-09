Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 33 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,15 – Banca Mondiale, verso ok 12 miliardi di dollari per vaccini – La Banca Mondiale ha chiesto al suo Comitato Esecutivo di approvare un finanziamento aggiuntivo di 12 miliardi di dollari per aiutare i paesi poveri ad acquistare e distribuire vaccini contro il Covid-19. “Un vaccino Covid-19 efficace e sicuro è il modo più promettente per il mondo per riaprire in sicurezza”, ha detto un portavoce. “L’economia globale non si riprenderà completamente finché le persone non sentiranno di poter vivere, socializzare, lavorare e viaggiare con fiducia”, ha aggiunto.

Ore 7,10 – Usa superano 205.800 morti e 7,18 milioni di contagi – Gli Stati Uniti hanno raggiunto martedì 7.186.527 casi confermati di coronavirus Sars-CoV-2 e 205.895 decessi da Covid-19: lo rende noto la Johns Hopkins University. Si tratta di 39.457 contagi in più rispetto a lunedì e 871 nuovi decessi. Anche se New York non è più lo Stato con il maggior numero di infezioni, è ancora il più colpito in termini di decessi negli Usa con 33.144, più del Perù, della Francia o della Spagna. Solo a New York sono morte 23.814 persone. New York è seguita in numero di morti dalle vicine New Jersey (16.117), Texas (15.882), California (15.738) e Florida (14.143).

Ore 7,05 – Brasile, numero dei decessi si avvicina a 143mila – Il Brasile ha registrato 863 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando il numero dei decessi a 142.921, mentre il numero di persone infettate dal nuovo virus è di circa 4,8 milioni. Lo rende noto il governo. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, il gigante sudamericano ha avuto 32.058 nuovi casi nell’ultimo giorno, portando il numero di infezioni a 4.777.522. Il Brasile ha un’incidenza di 68 morti e 2.273 casi per 100.000 abitanti. Le cifre confermano il gigante latinoamericano, con i suoi 210 milioni di abitanti, come uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia del coronavirus. Il Brasile è il secondo Paese al mondo con il maggior numero di morti per Covid-19, dopo gli Stati Uniti, e il terzo con il maggior numero di infezioni, dopo Usa e l’India.

Ore 7 – Argentina, 406 morti e 13.477 contagiati in 24 ore – L’Argentina ha registrato ieri 13.477 infezioni da coronavirus Sars-CoV-2, portando il numero totale di casi positivi a 736.609, mentre 406 nuovi decessi da Covid-19 hanno portato il numero totale dei morti a 16.519. Il Ministero della Salute ha indicato nel suo rapporto quotidiano che 3.045 morti nella provincia di Buenos Aires non sono ancora stati conteggiati dal Sistema Nazionale di Sorveglianza Sanitaria.

Regno Unito, 7.143 casi Covid-19 in un giorno, mai così tanti – Tra lunedì 28 e martedì 29 settembre sono stati registrati 7.143 nuovi casi di Covid-19 nel Regno Unito. Si tratta dell’aumento più alto dall’inizio della pandemia.

Germania, Merkel: “Rischiamo 20mila casi Covid al giorno” – La cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha avvertito che la Germania rischia fino a 19.200 casi quotidiani di Covid-19 entro Natale a meno che non si trovi nuovi modi per rallentare la diffusione del virus durante la stagione fredda. L’agenzia di controllo delle malattie del Paese ha registrato 2.089 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ma la Merkel ritiene che la Germania potrebbe trovarsi in una situazione simile alla Francia o alla Spagna entro la fine dell’anno.

Israele: superati i 1.500 morti di Covid, lockdown prolungato – Israele ha superato i 1.500 morti per Coronavirus, con oltre 500 decessi solo nelle ultime tre settimane. Lo hanno riferito le autorità sanitarie precisando che i decessi hanno raggiunto quota 1.507. Lo stato ebraico è sottoposto dalla scorsa settimana a un nuovo lockdown nazionale, con uffici e servizi chiusi e forti limitazioni ai movimenti, nel tentativo di combattere la seconda ondata dell’epidemia. Il ministro della Salute, Yuli Edelstein, ha annunciato che il lockdown sarà prolungato, sottolineando che “non ci sono possibilità che la chiusura venga revocata in una settimana e mezzo”.

Coronavirus, ultime notizie – Lockdown parziale nel Quebec – Il Quebec, la provincia più colpita dalla pandemia in Canada, ha reintrodotto le limitazioni per contenere i contagi in tre regioni, tra cui Montreal e Quebec City. Il premier ha detto che la chiusura di bar, sale da concerto, cinema e biblioteche in queste “zone rosse” entrerà in vigore il primo ottobre e durerà 28 giorni. I negozi possono rimanere aperti, ma i ristoranti potranno servire solo pasti da asporto. Anche le scuole continueranno a funzionare mentre ai residenti della provincia verrà chiesto di limitare l’accesso di ospiti nelle loro case.

Brasile: altri 13mila contagi e più di 300 morti – Il Brasile registra altri 13.155 nuovi casi accertati di Covid-19 e 317 morti in 24 ore. In totale il Paese sudamericano ha oltre 4,7 milioni di casi e 142.058 morti.

