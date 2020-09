Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – È di 50.630 persone attualmente positive, per un totale di 313.011 casi, il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione Civile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7 – Sicilia, scatta oggi obbligo mascherine in strada – Da oggi in Sicilia, e almeno fino al 30 ottobre, uso obbligatorio delle mascherine quando si è tra estranei, registrazione e tamponi rapidi per chi proviene dall’estero, controlli periodici sul personale sanitario e sui soggetti cosiddetti fragili, oltre ai divieti di assembramento. Sono le misure di prevenzione imposte dall’ultima ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, per limitare il contagio del Coronavirus nell’Isola. Il provvedimento in vigore si è reso necessaria visto il costante aumento del numero dei casi di Covid-19. L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti i cittadini al di sopra dei 6 anni; per questo occorre tenere sempre la mascherina nella propria disponibilità, quando si è fuori casa. Nei luoghi aperti al pubblico la mascherina deve essere indossata se si è nel contesto di presenze di più soggetti. Si è dispensati solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo in modo continuativo coloro che svolgono attività motoria intensa, a condizione che il distanziamento interpersonale possa essere mantenuto, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione civile – È di 50.630 persone attualmente positive (+307), 35.875 morti (+24), 226.506 guariti (+1.316), per un totale di 313.011 casi (+1.648), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile martedì 29 settembre. Dei 50.630 pazienti attualmente positivi, 3.048 sono ricoverati con sintomi (+71), 271 sono in terapia intensiva (+7) e 47.311 sono invece in isolamento domiciliare (+229). Il numero totale di tamponi effettuati martedì 29 settembre è di 90.185, contro i 51.109 di ieri e i 87.714 dell’altro ieri. Per quanto riguarda le singole Regioni, quella con più contagi è la Campania (286), seguita da Lazio (219), Lombardia (203), Sicilia (163), Veneto (140), Piemonte (100). Nessuna Regione ha registrato zero nuovi contagi. La situazione contagi continua a essere in crescita, seppur in misura minore rispetto ai giorni scorsi quando i nuovi infetti erano stati sempre intorno ai 1.500 ma con molti meno tamponi. Continuano a salire anche i ricoverati in terapia intensiva. Qui il bollettino completo.

Scuola, via libera del Cts ai test rapidi – Il Cts ha dato il suo ok alla possibilità di effettuare tamponi rapidi nelle scuole per la sola attività di screening. I test rapidi garantirebbero milioni di esami direttamente all’interno degli istituti scolastici, con la possibilità di conoscere l’esito dell’esame quasi in tempo reale, dopo circa 20 minuti. La decisione è arrivata nel corso della riunione di oggi pomeriggio sulla bozza della circolare presentata dal ministero della Salute.

Il bollettino dello Spallanzani – “In questo momento sono ricoverati presso il nostro istituto 139 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2”. È quanto si legge nel bollettino diramato dall’ospedale Spallanzani di Roma martedì 29 settembre. Il nosocomio inoltre precisa che “13 pazienti necessitano di terapia intensiva” e che “i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono a questa mattina 742”

Direttore Oms: “Da Italia risposte esemplari” – Sono arrivate dall’Italia, insieme a Thailandia, Uruguay e Pakistan, le risposte migliori alla pandemia: lo dichiara il direttore dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus sull’Independent, facendo il punto della situazione sulla pandemia di Coronavirus. L’Italia, afferma Ghebreyesus, è “stato uno dei primi Paesi ad affrontare un’epidemia su larga scala fuori dalla Cina e per molti versi un pioniere per gli altri Paesi. Imparando dall’esperienza di Wuhan, l’Italia ha attuato misure forti ed è stata in grado di salvare migliaia di vite. L’unità nazionale e la solidarietà, combinate con la dedizione e il sacrificio del personale sanitario e con l’impegno del popolo italiano hanno aiutato a tenere l’epidemia sotto controllo”.

Zampa: “Necessario chiedere proroga stato emergenza” – “Io credo che noi avremo la necessità di chiedere la proroga dello stato di emergenza. È importante però non fare confusione, una cosa è l’emergenza, una cosa è il lockdown, sono cose completamente diverse”. Lo ha dichiarato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ad Agorà spiegando che “la proroga vuole dire mantenersi la possibilità di fare molto in fretta se necessario”.

Scuola: arrivano i test rapidi. Speranza: “Bisogna fare in fretta” – Il ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe firmare a giorni l’ordinanza che dà il via libera all’utilizzo dei test rapidi nelle scuole. Secondo quanto svela Repubblica, infatti, il ministro già da tempo vorrebbe introdurre questi esami, che oggi vengono fatti prevalentemente negli aeroporti, per sveltire le operazioni di ricerca del virus nelle classi. Secondo il ministro, la cui proposta verrà analizzata dal Cts in giornata, “occorre fare in fretta” perché già oggi i casi di contagio tra gli studenti iniziano a crescere, mettendo in allarme le famiglie. Con l’introduzione dei test rapidi, in 20-30 minuti si potrebbe avere subito una diagnosi a differenza del tampone per il quale ci vogliono almeno 24 ore prima di ricevere una risposta.

Leggi anche: 1. Influenza, Gimbe: “Per 2 persone su 3 manca il vaccino nelle farmacie” / 2. Scuola, Governo e Regioni promuovano una vaccinazione antinfluenzale di massa: la campagna di TPI / 3. Vaccino antinfluenzale, boom di richieste: corsa contro il tempo per produrre le dosi. “Ce la faremo ma serviva più programmazione”

4. Non possiamo essere ostaggio dei no-vax: rendiamo il vaccino antinfluenzale obbligatorio a scuola / 5. Il direttore del Gaslini a TPI: “Tutti dovremmo fare il vaccino contro l’influenza, anche i bambini” / 6. “Vaccinarsi per l’influenza serve a proteggere persone fragili come mio figlio, affetto da fibrosi cistica”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Il sindaco di Ventimiglia viene derubato in diretta tv mentre parla di sicurezza Roma, abortisce e scopre che il feto è stato sepolto contro la sua volontà: “Il mio nome su quella tomba” Omicidio di Lecce, De Marco a una festa la sera dei funerali di Daniele ed Eleonora