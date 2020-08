Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre milioni i casi di contagio da Covid-19 nel mondo, e la pandemia ha provocato finora più di 830mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, domenica 30 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – In Italia la media del contagio è sotto quella europea – La pandemia di Coronavirus è tornata a farsi sentire in molti paesi europei. Guardando ai contagi, però, l’Italia è sotto la media continentale. Nel nostro paese, infatti, nelle ultime due settimane si sono registrati 20 contagi ogni 100mila abitanti, mentre la media europea è di 46, secondo le statistiche laborate dallo European Centre for Disease Prevention and Control. Sulla stessa media dell’Italia ci sono Regno Unito e Germania. La Francia registra invece 82 positivi pgni 100mila abitanti, la Croazia 80, la Romania 84. Peggio di tutti è messa la Spagna: 205 nuovi positivi ogni 100mila abitanti.

Ore 06.30 – Nel mondo più di 25 milioni di casi – Sono più di 25 milioni i casi di coronavirus in tutto il mondo, più della metà dei quali negli Usa, secondo il bilancio della France Press in base a fonti ufficiali. In totale le infezioni registrate sono 25.029.250 e le vittime 842.915. Quasi 4 contagi su 10 sono stati accertati negli Stati Uniti e in Brasile, i due Paesi più colpiti con rispettivamente 5.960.652 casi (182.760 decessi) e 3.846.153 casi (120.262 decessi).

Ore 06.00 – In India nuovo record di casi, 78.761 in 24 ore – L’India registra un nuovo record di contagi di coronavirus in un giorno: sono 78.761 le infezioni registrate nelle ultime 24 ore. L’India è il terzo paese più colpito dall’epidemia, con più di 3,5 milioni di infezioni. Le vittime sono più di 63 mila.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Nuovi casi in calo in Gran Bretagna e Francia – Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.108 nuovi casi in Gran Bretagna, in leggero calo rispetto ai 1.276 di ieri. In Francia invece sono 5.453 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, in ribasso rispetto ai 7.379 di ieri. Lo rende noto il ministero della Salute.

Washington, decine di contagiati tra agenti dei servizi segreti – Negli ultimi due mesi, decine di agenti dei servizi segreti americani (che hanno lavorato per garantire la sicurezza del presidente Donald Trump e del suo vice Mike Pence) sono stati contagiati dal Covid-19 o sono stati costretti all’isolamento per aver avuto contatto diretto con persone contagiati. Come riporta il Washington Post, uno degli episodi di contagio all’interno della squadra di protezione del capo della Casa Bianca risale alla fine del mese scorso quando Trump volò a Tampa per un discorso a un gruppo di sceriffi. E in quei giorni lo Stato, la Florida, affrontava uno dei peggiori picchi di nuovo coronavirus nella nazione. Il Washington Post ha dichirato che “l’insistenza di Trump nel viaggiare e organizzare eventi in stile campagna in mezzo alla pandemia ha aumentato i rischi per le persone che tutelano la sua vita, intensificando la tensione sul Secret Service”.

Un 25enne è il primo possibile caso di reinfezione negli Usa – Un uomo di 25 anni residente a Reno, in Nevada, potrebbe essere il primo caso di reinfezione da Covid-19 negli Stati Uniti. Secondo Cbs News, si tratta di Una persona che era risultata positiva al coronavirus una prima volta ad aprile, era guarito ed è tornato positivo alla fine di maggio. La seconda volta, spiegano i medici, la malattia ha dato sintomi più gravi, con ospedalizzazione e ossigeno. Il genoma virale della prima e della seconda infezione, analizzato, è risultato molto diverso, dimostrando che si è trattato proprio di due contagi differenti. Nello studio, in via di pubblicazione su The Lancet, gli autori spiegano che è possibile che gli esseri umani si infettino varie volte con il Sars-Cov 2, ma ancora non ci sono prove definitive. Al momento sono descritti nel mondo tre casi di reinfezione: a Hong Kong, in Olanda e in Belgio.

Il Canada proroga la chiusura dei confini al 30 settembre – Il Canada ha deciso di estendere il divieto di ingresso dei cittadini stranieri nei suoi confini entro la fine di settembre, mentre i canadesi e i residenti permanenti di ritorno nel Paese dall’estero saranno soggetti a rigide misure di quarantena, ha annunciato il ministro della Pubblica Sicurezza Bill Blair. Queste restrizioni sono in vigore da metà marzo. A oggi il Canada ha registrato oltre 127mila casi e circa 9.140 vittime.

Trump: “I Democratici dovrebbero riaprire i loro Stati” – I democratici “dovrebbero riaprire tutti i loro Stati in lockdown”. Lo scrive il presidente Usa Donald Trump, in un tweet in cui chiede anche il ritorno del campionato di football, sottolineando che “i democratici non rivogliono il football per ragioni politiche, ma stanno cercando di incolpare me e i repubblicani. Un’altra bugia, ma questo è ciò contro cui dobbiamo confrontarci!”

Leggi anche: 1. Pence: “Entro fine anno un vaccino anti-Covid” / 2. Usa, focolaio di Coronavirus a un matrimonio: 56 invitati contagiati, morta una donna. L’appello di Burioni: “Dobbiamo stare attenti” / 3. Francia, 100 nudisti positivi al Coronavirus: maxi-focolaio nel resort naturista più grande al mondo

4. Uno studio rivela: “Un metro di distanza non basta a proteggersi dal Coronavirus” / 5. Usa, crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, la moglie viene contagiata e muore / 6. Hong Kong, ufficializzato il primo caso di reinfezione da Covid-19 al mondo: “Gli anticorpi svaniscono dopo pochi mesi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Caso Blake: scontri in strada negli Usa, una persona uccisa a Portland Banksy: “Ho comprato una nave perché la Ue ignora le richieste di soccorso dei non europei” Berlino, corteo negazionisti Covid sciolto dalla polizia: “Mancato rispetto norme anti-contagio”