Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 33 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo, con più di un milione di morti registrati dall’inizio della pandemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, venerdì 2 ottobre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 11,00 – Pompeo e la moglie negativi al test per il Covid – Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha da poco terminato una visita di due giorni a Roma e in Vaticano, è risultato negativo al test sul Covid-19 come anche la moglie. Lo ha detto lo stesso capo della diplomazia Usa da Dubrovnik, dove è in visita.

Ore 10,00 – Giappone: riprende esperimenti vaccino AstraZeneca – La sperimentazione clinica di fase I / II per il vaccino Covid-19 di AstraZeneca è ripresa in Giappone dopo una discussione con la Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, l’autorità nipponica che sovraintende alle autorizzazioni per i farmaci. A darne notizia in una nota AstraZeneca.

Ore 8,00 – Francia: 13.970 nuovi casi in 24 ore – La Francia ha registrato 13.970 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore e altri 63 morti. Lo riferisce Le Figaro citando le autorità sanitarie.

Ore 7,00 – Usa, Donald Trump e Melania positivi al Covid -Il presidente Usa Donald Trump e sua moglie, la first lady Melania, sono risultati positivi al Covid-19. A comunicarlo è stato lo stesso Trump attraverso il suo profilo Twitter. “Questa sera la first lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Inizieremo immediatamente la nostra quarantena e il processo di ripresa. Ce la faremo” ha scritto il presidente Usa sui social. La notizia completa

Ore 6,30 – Brasile, oltre 144mila morti e 4,8 mln infezioni – Il Brasile ha superato 144.000 morti e 4,84 milioni di infezioni da Covid-19 nonostante il numero giornaliero di morti sia sceso a 728 mercoledì dopo aver superato il migliaio per la prima volta in 15 giorni. Secondo il bollettino diffuso ieri dal Ministero della Salute, il Brasile ha registrato 728 morti per coronavirus e 36.157 casi nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di morti a 144.680 e il numero di infezioni a 4.847.092 da quando la malattia è stata rilevata per la prima volta nel Paese, il 12 febbraio. I dati confermano il Brasile, con i suoi 210 milioni di abitanti, come uno degli epicentri globali della pandemia e come il secondo Paese con più vittime, dietro agli Stati Uniti, e il terzo con il maggior numero di casi, superato da Usa e India. Con ieri la media dei decessi negli ultimi 14 giorni è stata inferiore a 700, la più bassa da metà maggio e che contrastava con la media di 734 esattamente una settimana fa, 737 due settimane fa e 776 una settimana fa. tre settimane. Secondo l’ultimo bollettino, nonostante il 3% dei 4,84 milioni di casi abbia portato alla morte, 4.180.376 pazienti sono guariti e sono già stati dimessi, rappresentando l’86,9% del totale, e altri 489.640 sono ancora in cura con cure mediche (10,1%)

Financial Times: “Vaccino Usa non sarà pronto prima del voto” – Secondo il Financial Times il vaccino sviluppato da Moderna, del quale il governo Usa ha commissionato 100 milioni di dosi, non sarà pronto prima delle elezioni presidenziali. Il vaccino, attualmente nella fase 3 di sperimentazione, potrebbe essere tra i primi a venire distribuiti ma l’azienda non sarà pronta a chiedere l’autorizzazione di emergenza alla Food and Drug Administration prima del 25 novembre, ovvero tre settimane dopo la data delle presidenziali.

Israele estende lockdown. Netanyahu: “Exit strategy? Un anno” – Il Parlamento israeliano voterà oggi una nuova stretta sulle misure di protezione anti-Covid ed estenderà anche il secondo lockdown del Paese di alcuni giorni rispetto a quanto già deciso il mese scorso. Ma è prevedibile lo mantenga per mesi. Il governo israeliano, infatti, vuole evitare l’errore commesso con la prima ondata del Coronavirus quando ci fu una de-escalation molto rapida. Il premier Benjamin Netanyahu ha infatti avvertito che l’exit strategy sarà lenta e graduale e stavolta potrebbe durare “sei mesi o un anno”.

Parigi verso massima allerta da lunedì – Parigi e le banlieu potrebbero passare a zona di massima allerta per l’epidemia di Coronavirus da lunedì, se la progressione dell’epidemia continua così. Lo ha dichiarato il ministro della Sanità Olivier Veran. La capitale e la sua periferia interna hanno “superato le tre soglie che possono corrispondere alla zona di massima allerta”, ha detto Veran in conferenza stampa, ma solo “nelle ultime ore”. “Se questo dovesse essere confermato, non avremmo altra scelta che mettere Parigi e la periferia interna in massima allerta già da lunedì”, ha detto il ministro che ha annunciato che la situazione sarà riesaminata domenica.

