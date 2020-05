Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Il Coronavirus nel mondo conta oltre 4,1 milioni di casi confermati di contagio, mentre le vittime sono oltre 284mila. In Germania continua la risalita di R0, passato in meno di una settimana da 0,65 a 1,13 a causa dell’allentamento del lockdown. Preoccupa anche la situazione in Russia, mentre il Regno Unito ha stabilito la data della ripresa del campionato di calcio: il primo giugno. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Qui invece le informazioni sulle aperture della Fase 2 regione per regione. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 12 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.25 – Corea del Sud: oltre 100 nuovi casi Covid legati ai night club di Seul – Hanno superato soglia 100 i nuovi contagi da coronavirus legati al cluster dei locali della movida nel quartiere Itaewon, a Seul, che ha provocato un picco di infezioni e costretto le autorità sudcoreane a rimandare di una settimana la riapertura delle scuole, prevista inizialmente per domani. Secondo quanto riferito dal sindaco della capitale, Park Won-soon, in totale i casi collegati al focolaio di Itaewon sono arrivati a 101; attraverso i dati forniti dagli operatori di telefonia mobile, ha spiegato il primo cittadino citato dai media locali, è stata redatta una lista di 10.905 persone che hanno visitato il quartiere, famoso anche per essere frequentato dalla comunità gay, e a cui è stato inviato un messaggio che chiede di sottoporsi a tampone. Si teme, però, che molti degli avventori dei nightclub non si facciano avanti, per via dello stigma che in Corea del Sud colpisce ancora gli omosessuali. La diffusione della nuova ondata di contagi a Seul sarebbe stata alimentata dal cosiddetto ‘super diffusore’: un 29enne originario di Yongin, nella provincia di Gyeonggi, recatosi nei locali di Itaewon nel fine settimana del 1° maggio.

Ore 07.00 – Trump, scontro verbale con reporter di origini asiatiche – Il presidente Donald Trump ha improvvisamente interrotto la conferenza stampa nel giardino delle Rose della Casa Bianca dopo un duro scontro verbale con una reporter della Cbs di origini asiatiche. La giornalista, Weijia Jiang, aveva chiesto al tycoon perché paragona sempre il numero di test sul coronavirus effettuati negli Usa rispetto agli altri Paesi quando in America si registrano tanti decessi. Il tycoon le ha risposto di chiederlo alla Cina e la reporter gli ha domandato se questo avesse a che fare in modo specifico con la sua etnia. “Non mi riferisco in modo specifico a nessuno – ha ribattuto Trump – direi la stessa cosa a chiunque facesse domande cattive come questa”.

Ore 06.30 – Usa: stretta di Trump sulle mascherine, obbligatorie alla Casa Bianca – Mascherine obbligatorie per lo staff che lavora alla Casa Bianca, in particolare nella West Wing dove si trovano i consiglieri del presidente Donald Trump. La misura, da adottare sempre tranne quando si è seduti alle proprie scrivanie, sarebbe stata ordinata dopo i due casi risultati positivi nel circolo interno dell’amministrazione, il valletto di Trump e la portavoce del vice presidente Mike Pence, e le indiscrezioni su un terzo esponente contagiato, un generale. Una situazione che ha reso furibondo Trump che finora si è sempre rifiutato di indossare la mascherina, nonostante le linee guida della sua stessa amministrazione chiedano di farlo per contenere il contagio di Covid-19 che ha fatto quasi 80 mila morti negli Stati Uniti.

Ore 06.00 – Usa: studio, morti a New York potrebbero essere migliaia in più – I morti per coronavirus nella città di New York potrebbero essere migliaia in più rispetto al bilancio ufficiale. E’ quanto ipotizzato dal Cdc (Centers forDisease Control and Prevention) in un rapporto. Tra l’11 marzo e il 2 maggio, nella Grande Mela ci sono stati 24.712 in più rispetto a quanto atteso in questo periodo dell’anno; le autorità in questo lasso di tempo hanno registrato 13.831 morti confermati per coronavirus e 5.048 probabili, per un totale di 18.879 decessi. “I 5.293 morti in eccesso non identificati come confermati o probabili decessi legati a Covid-19 potrebbero essere direttamente o indirettamente attribuibili alla pandemia”, si legge nel documento. Lo Stato di New York è quello più colpito dalla epidemia, con oltre 26.600 morti finora registrati, secondo il conto tenuto dalla Johns Hopkins University.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Regno Unito, dal primo giugno può riprendere il campionato di calcio: via libera di Johnson – Dopo le polemiche sorte in mattinata intorno al premier britannico Boris Johnson e al suo discorso sull’inizio della Fase 2 nel Regno Unito, è arrivato un chiarimento del governo inglese riguardo alla data di ripresa della Premier League, il massimo campionato di calcio nella nazione. La Premier, come tutto lo sport professionistico, potrà ripartire – ovviamente a porte chiuse – dal primo giugno 2020.

Russia terzo Paese più colpito, Putin parla alla Nazione – Il presidente russo Vladimir Putin questo pomeriggio terrà un discorso alla Nazione in cui parlerà dell’epidemia di Coronavirus che ha travolto la Russia, al momento il terzo Paese più colpito dal Covid-19 con oltre 221mila persone contagiate.

Coronavirus ultime notizie | Indice contagio cresce ancora in Germania, ora è a 1,13 – Cresce ancora, per il quarto giorno consecutivo, l’indice di contagio R in Germania: stando all’aggiornamento del Robert Koch Institut, l’indice è cresciuto a 1,13, dopo che ieri aveva già superato la soglia psicologica dell’1, arrivando a 1,1. Vuol dire che in teoria 10 persone ne contagiano altre 11. Il centro epidemiologico nazionale tuttavia sottolinea che la stima presenta elementi di incertezza, dato che con passi aumenti in numeri assoluti sono possibili anche ondeggiamenti forti del tasso. Comunque l’Rki ribadisce che seguirà “con grande attenzione” l’evoluzione del contagio nei prossimi giorni.

America Latina, oltre 20.000 morti; Brasile paese con più decessi – Il nuovo coronavirus ha causato oltre 20 mila morti in America Latina e nei Caraibi, più della metà dei quali in Brasile, secondo un conteggio basato su dati ufficiali elaborati dall’Afp. Con un totale di 20.150 morti e 359.975 casi, l’America Latina è la regione più colpita dopo l’Europa e il Nord America. Il Brasile, con 10.627 decessi registrati, raccoglie più della metà di tutti i decessi. Il Messico ha riportato 3.353 morti e l’Ecuador 2.127. In tutto il mondo la pandemia di Covid-19 ha causato 280 mila decessi e oltre 4 milioni di contagi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

