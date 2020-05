Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia continua nel suo percorso di uscita dalla fase acuta dell’emergenza Coronavirus: l’ultimo bollettino della Protezione civile ha parlato di 82.488 persone attualmente positive al Covid-19, 30.739 decessi e 106.587 guariti, per un totale di 219.814 casi. Nel frattempo, il Governo ha dato il suo ok alle Regioni per aperture differenziate a partire dal 18 maggio: si attendono ora le linee guida dell’esecutivo. Come si attende anche l’accordo sul Decreto rilancio. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito, invece, le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, martedì 12 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 6,00 – Le linee guida per le spiagge – Dopo bar e ristoranti, l’Inail e il Comitato tecnico-scientifico ha stilato delle linee guida anche per l’estate e, in particolare, sulle regole da seguire per chi opterà per il mare. Ad anticiparle è il quotidiano La Repubblica, che riporta le parole di Sergio Iavicoli, direttore del dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell’Inail e membro del comitato dei tecnici. “Il punto qualificante – afferma Iavicoli – è l’invito alle amministrazioni a gestire i vari aspetti, dalla mobilità privata e pubblica alle infrastrutture, valutando l’indice di affollamento delle spiagge. Chiediamo ai Comuni, di far registrare le persone anche usando app che permetta di prenotarsi nelle spiagge più affollate”. Il documento parte dagli stabilimenti: si chiede di favorire la prenotazione, anche per ricostruire i contatti di vari contagiati, e di usare il pagamento senza contanti, facendo rispettare, inoltre, le regole di distanziamento sociale anche in acqua. Nel testo, inoltre, c’è scritto che vanno favoriti “percorsi/corridoi di transito differenziati per direzione”. Le famiglie che si fermano per più giorni dovranno avere sempre lo stesso ombrellone, mentre bisognerà prevedere delle misure anti assembramento in caso di brutto tempo. Gli ombrelloni dovranno essere distanziati di 5 metri tra una fila e l’altra e di 4,5 metri tra gli ombrelloni della stessa fila. Lettini e sdraio dovranno essere ad almeno 2 metri dall’ombrellone più vicino. Le piscine degli stabilimenti saranno chiuse, mentre saranno vietate le “attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo”. Nello stabilimento, inoltre, andrà indossata la mascherina fino a quando non si raggiunge l’ombrellone. Per quanto riguarda le spiagge libere si raccomandano gli enti locali di definire “puntualmente le modalità di accesso e fruizione”. Si raccomanda poi l’utilizzo di una cartellonistica ad hoc nei punti di accesso “Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento di ombrellone, sdraio e sedia. Ad esempio con il posizionamento di nastri”. Le regole sulle distanze saranno le stesse degli stabilimenti, ecco perché si pensa a far gestire le spiagge libere ad enti e associazioni di volontariato. L’idea, poi, è quella di individuare la capienza massima di una spiaggia per far sì che si possano consentire gli accessi attraverso turnazioni e prenotazioni online.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Toti: “Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni” – Si è appena concluso l’incontro tra il Governo e le Regioni sulla richiesta di queste ultime di maggiore autonomia decisionale in merito alle riaperture a partire dal 18 maggio. Il presidente della Liguria e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Giovanni Toti, ha annunciato con un tweet che è stato raggiunto un accordo: “Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni – ha scritto Toti – nella gestione della Fase 2. Dal 18 maggio potremo aprire le attività in base alle esigenze territoriali. Le proposte del Governo verranno integrate con quelle degli enti locali. E faremo monitoraggio. Avanti con buon senso”.

Il bollettino della Protezione Civile – Anche oggi, come ogni giorno, la Protezione civile ha reso noti i numeri della pandemia di Coronavirus in Italia, oltre a presentarli nella conferenza stampa bisettimanale. Secondo i dati pubblicati oggi, in Italia ci sono 82.488 persone attualmente positive (-836), 30.739 morti (+179) e 106.587 guariti (+1.401), per un totale di 219.814 casi totali (+744). Degli 82.488 attualmente positivi, 13.539 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-79), 999 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-28), mentre 67.950 sono in isolamento domiciliare (-729). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati effettuati 40.740 test (ieri erano stati 51.678, quindi oltre 10mila in più). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è stata dell’1.83 per cento (ieri 1,6 per cento), mantenendosi comunque molto bassa (Qui il bollettino completo).

Coronavirus Italia | Autocertificazione per famiglie dal 18 maggio – Lunedì prossimo gran parte delle Regioni d’Italia potranno procedere alla riapertura di bar e ristoranti. L’Inail e l’Iss hanno stilato delle linee guida per i titolari dei locali da seguire rigorosamente per evitare il diffondersi del virus. Tra le varie proposte, inoltre, c’è anche quella, al momento vagliata dal Viminale, di introdurre l’autocertificazione per le famiglie, che sollevi da ogni responsabilità il ristoratore. (Leggi la notizia completa).

Bar, ristoranti e negozi: le regole per la riapertura – Sanificazione degli ambienti, distanziamento sociale, segnaletica per gli spostamenti all’interno dei locali: sono solo alcune delle regole che negozi, bar e ristoranti dovranno seguire in vista della riapertura che dovrebbe avvenire, in gran parte delle Regioni, a partire da lunedì 18 maggio. (Leggi la notizia completa).

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

