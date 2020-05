Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 12 maggio: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, martedì 12 maggio.

In Italia ci sono 81.266 persone attualmente positive (-1.222), 30.911 morti (+172) e 109.039 guariti (+2.452), per un totale di 221.216 casi totali (+1.402). Degli attualmente positivi, 12.865 sono ricoverati in ospedale con sintomi (-674), 952 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva (-47), mentre sono in isolamento domiciliare 67.449 (-501). Per quanto riguarda il numero di tamponi, oggi sono stati effettuati 76.003 test (ieri erano stati 40.740). La percentuale di tamponi positivi su tamponi totali è stata dell’1.85 per cento (ieri 1.83 per cento), mantenendosi comunque molto bassa.

Nei numeri di oggi bisogna rilevare soprattutto il continuo calo dei pazienti in terapia intensiva. Calano anche i ricoveri ospedalieri e i pazienti in isolamento domiciliare. Da segnalare anche l’ottimo numero di pazienti dimessi/guariti e il basso incremento dei nuovi casi (sebbene la percentuale di tamponi positivi rispetto al totale dei test effettuati sia leggermente maggiore rispetto al dato di ieri). Stabile e ancora alto il numero dei morti: 172. In forte aumento il numero di tamponi esaminati: ben 76.003.

