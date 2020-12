Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Covid 19 ha provocato oltre 68 milioni di casi e circa un milione e mezzo di morti nel mondo. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Oltre 3mila morti negli Usa nelle ultime 24 ore – Negli Stati Uniti sono stati superati i 3 mila morti per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Emerge dall’ultimo aggiornamento di Johns Hopkins University.

Ore 06.30 – Vaccino: Israele, prime somministrazioni dal 27 dicembre – I primi vaccini in Israele saranno somministrati dal 27 dicembre al ritmo di 60 mila dosi al giorno. Lo ha annunciato il premier, Benyamin Netanyahu, in un discorso ufficiale. “Chiederà a tutti gli israeliani di vaccinarsi”, ha detto il premier, aggiungendo che lui stesso sarà il primo. Lo riportano i media locali. “Alla vigilia di Hannukah, abbiamo portato la luce in Israele”, ha dichiarato Netanyahu riferendosi alla ricorrenza ebraica conosciuta anche come ‘festa delle luci’. “Non era scontato che Israele, un piccolo Paese di nove milioni di abitanti, ricevesse i vaccini con gli stessi tempi della Gran Bretagna e dei Paesi leader del mondo”, ha spiegato il premier secondo il quale la fine della pandemia è ormai visibile. Il ministro della Salute, Yuli Edelstein, ha annunciato che la quarantena è stata ridotta a 10 giorni dopo due tamponi negativi. Oggi in Israele sono arrivate le prime dosi del vaccino Pfizer/BioNTech. “Presto arriveranno milioni di altre dosei aggiuntive, da Moderna, AstraZeneca, Pfizer e altre scoietà”, ha assicurato Edelstein.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Arrivate in Israele prime dosi vaccino Pfizer – È stato accolto da una cerimonia all’aeroporto di Tel Aviv il primo carico di dosi di vaccini anti Covid della Pfizer acquistati dal governo israeliano. Il premier Benjamin Netanyahu in persona ha accolto il cargo con i vaccini.

Possibile accordo su bilancio Ue – Polonia e Ungheria avrebbero raggiunto un accordo con la Germania sul bilancio Ue. Lo riferisce alla stampa un alto funzionario di Varsabia. La notizia, tuttavia, non è stata confermata né da Berlino né dall’Unione europea.

Emirati, vaccino cinese efficace all’86% – Il vaccino sperimentale contro il Covid-19 sviluppato dal gruppo farmaceutico cinese Sinopharm ha rivelato un’efficacia dell’86% in un’analisi preliminare dell’ultima fase di test clinici realizzata negli Emirati Arabi Uniti. Lo ha rivelato il ministro della Salute di Abu Dhabi.

Germania: in Sassonia nuovo lockdown – Scuole e asili chiusi, limitazioni forti agli spostamenti e al commercio: è la Sassonia il primo Land tedesco a varare, a partire dal prossimo lunedì, un nuovo lockdown “duro” per contrastare la diffusione della pandemia da Coronavirus.

Segretario Tesoro Usa presenta piano aiuti da 916 miliardi – Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha presentato una nuova proposta di aiuti contro la pandemia da 916 miliardi di dollari, con l’obiettivo di sbloccare lo stallo che va avanti da mesi al Congresso su ulteriori aiuti all’economia statunitense devastata dal coronavirus. La proposta, leggermente più ampia di quella da 908 miliardi di dollari presentata da un gruppo bipartisan di senatori la scorsa settimana, includerebbe “fondi per i governi statali e locali e solide protezioni per le imprese, le scuole e le università”, ha dichiarato Mnuchin. Il segretario al Tesoro ha affermato di aver presentato la proposta alla speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, e di averla rivista anche con il presidente uscente Donald Trump.

Nel mondo oltre 68 milioni di positivi e 1,5 mln di morti – Superati stasera i 68 milioni di casi accertati di Covid-19. Secondo le statistiche della Johns Hopkins University, dall’inizio della pandemia i positivi sono 68.010.230. I morti sono più di un milione e mezzo: 1.553.025.

