CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Superate le 60mila vittime in Italia, il tasso di positività cala sotto il 10%. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, giovedì 10 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Vaccino, Crisanti: “In questa prima fase no all’obbligatorietà” – “In questa fase bisognerebbe aspettare prima di rendere il vaccino obbligatorio, anche considerando che è approvato in via emergenziale”. A dirlo è il virologo Andrea Crisanti intervenendo ad ‘Accordi e Disaccordi’ su Nove. “Bisognerebbe aspettare che in qualche modo venga perfezionato il processo di autorizzazione per diventare approvazione. Sono due cose diverse. A metà strada, fra 5-6 mesi, forse varrebbe la pena di rendere la vaccinazione obbligatoria”.

Ore 06.30 – Arcuri: “Vaccinandoci sostituiremo la paura con la libertà” – “Quella che sta per partire è una campagna di vaccinazione di massa, la più imponente che la nostra generazione, e non solo, ricordi. Questa campagna possiamo declinarla così, dicendo che vaccinandoci sostituiremo la paura con la libertà, la possibilità di fare del male ai nostri cari con la certezza di fare del bene. Sarà una rinascita per la nostra comunità. Chi ha dubbi sull’opportunità di vaccinarsi deve riflettere a lungo, se non lo farà non compirà una scelta solo per sé ma anche per coloro che lo circondano e per la comunità in cui vive”. Così il commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri, ospite di “Accordi”.

Salvini: “A Natale non dividere le famiglie” – Si metta la mano sul cuore e pensi agli italiani soli, a chi almeno a Natale vuole un po’ di affetto e un sorriso”. Così Matteo Salvini si è rivolto in Senato al premier Conte affrontando il tema delle misure anti Covid stabilite per i giorni di Natale. “Confrontiamoci, si può trovare una soluzione di buon senso che metta insieme la tutela salute con il diritto all’affetto. Diritto alla salute sì, ma senza dividere famiglie da famiglie e italiani da italiani”, ha aggiunto il leader della Lega.

Crisanti: “Errore avere aspettativa salvifica del vaccino” – Il problema è che tutti oggi hanno un’aspettativa salvifica del vaccino. Ogni giorno sentiamo parlare dei suoi effetti miracolosi e il pensiero della gente è orientato verso il vaccino”. Ma la realtà “è che lo vedremo tra 8 e 9 mesi”. Lo ha dichiarato il virologo Andrea Crisanti all’interno del webinar ‘Covid-19: difesa della salute vs difesa dell’economia’ organizzato dal Think Tank ‘Trinità dei Monti’. Secondo il virologo, è necessario concentrarsi sull’epidemia in corso perché “davanti abbiamo un problema serio. Non è ancora finita purtroppo” ha concluso.

Il bollettino della protezione civile – Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 9 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono12.756 i nuovi casi, contro i 14.842 di ieri, e 499 i morti (-135 rispetto a ieri, quando erano stati 634). Sono stati 118.475 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, oltre 30mila in meno di ieri. L’indice di positività è così salito al 10,7%, quando ieri era stato del 9,9%. Qui il bollettino

“Lombardia da domenica zona gialla”, l’annuncio del presidente Fontana – “Da domenica sarà ufficialmente zona gialla”, ha annunciato il presidente della Regione, Attilio Fontana. “Questa mattina il ministro Speranza mi ha informato che, come per le volte precedenti, venerdì firmerà l’ordinanza, sabato sarà pubblicata e domenica entrerà in vigore”, ha spiegato Fontana, in un post sui social.

Milano, bambino di 4 anni ha avuto il Covid a novembre 2019 – “Il Covid-19 era già a Milano già all’inizio di dicembre 2019”. Questo il risultato del tampone di un bambino di quattro anni, raccolto in quei giorni, circa 3 mesi prima del paziente 1 Mattia a Codogno. A dimostrarlo è uno studio dell’università Statale di Milano, pubblicato sulla rivista ‘Emerging Infectious Diseases’. (Qui la notizia completa).

Atterrato a Fiumicino primo volo “Covid free” – È atterrato a Fiumicino il primo volo Covid free di Alitalia partito da New York. A bordo del Az609 un centinaio di passeggeri partiti dall’aeroporto JFK di New York e sbarcati alle 7.50 circa a Roma. Per imbarcarsi i passeggeri hanno dovuto sottoporsi al test rapido non prima di 48 ore prima della partenza. A Roma sono stati sottoposti a un secondo test in aeroporto, dove sono in attesa del risultato, in strutture allestite da Aeroporti di Roma e già operative al Leonardo da Vinci con il supporto della Regione Lazio. Questa procedura eviterà loro di sottoporsi alla quarantena al momento dell’ingresso in Italia.

