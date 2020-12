Covid, 12.756 nuovi casi e 499 morti: il bollettino di oggi

Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 9 dicembre, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono12.756 i nuovi casi, contro i 14.842 di ieri, e 499 i morti (-135 rispetto a ieri, quando erano stati 634). Sono stati 118.475 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, oltre 30mila in meno di ieri. L’indice di positività è così salito al 10,7%, quando ieri era stato del 9,9%.

Le persone attualmente positive al Covid sono 710.515 (-27.010), 61.739, i morti (-135) e 997.895 i guariti (+39.266), per un totale di 1.757.394 casi (+12.756): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 710.515 attualmente positivi, 29.653 (-443) sono ricoverati in ospedale, 3.320 (-35) necessitano di terapia intensiva, mentre 677.542 si trovano in isolamento domiciliare.