Uk, è una donna di 90 anni la prima vaccinata Covid al mondo

Una donna di 90 anni dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer/BioNTech Covid dopo la sperimentazione, per quello che è l’inizio del programma di vaccinazione di massa del Regno Unito.

Margaret Keenan, di Enniskillen, è stata vaccinata alle 6.31 all’University Hospital di Coventry, nelle West Midlands, nel centro dell’Inghilterra. “Mi sento una privilegiata”, ha detto, citata dalla Bbc, nelle West Midlands, in Inghilterra.

È partito il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dall’Nhs, il sistema sanitario nazionale britannico, in quello che è stato soprannominato ‘V-Day’, il giorno del vaccino. Si tratta del primo Paese al mondo che ha dato il via libero al prodotto per un uso diffuso.

“Sarà una maratona, non uno sprint”, ha spiegato il professor Stephen Powis, direttore medico dell’Nhs. Si inizia dalle case di riposo (degenti e personale) e subito dopo da tutti gli ultraottantenni del Paese e da medici e infermieri in prima linea. La regina Elisabetta e il principe Filippo, secondo quanto rivelato da alcune fonti, riceveranno l’iniezione a gennaio.

Il Regno Unito ha ricevuto circa 800mila vaccini, ma ne ha preordinati solo dalla Pfizer 40 milioni destinati a garantire la prima dose e il richiamo a 20 milioni di persone.

