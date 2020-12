Recovery Fund, raggiunto l’accordo tra i 27 paesi Ue sul bilancio

I leader Ue hanno raggiunto l’accordo sul Recovery fund e il Next Generation EU: lo rende noto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

“Accordo sul Next Generation EU e sul Recovery Fund. Ora possiamo cominciare con l’attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale”, scrive Michel.

Il presidente ha annunciato che i Ventisette hanno raggiunto l’accordo sul bilancio Ue 2021-2027 e, di conseguenza, sugli ultimi passi per adottare Next Generation Eu. Ciò permetterà il via libera all’aumento del massimale delle risorse proprie dell’Unione che costituiscono la garanzia per l’emissione obbligazionaria di 750 miliardi di euro (per sovvenzioni e prestiti anticrisi agli Stati).

Il via libera riguarda anche il compromesso raggiunto tra la presidenza tedesca della Ue e la coppia Polonia-Ungheria sulla condizionalità dei fondi europei in relazione al rispetto delle regole dello Stato di diritto. Va ricordato che i primi esborsi di Next Generation EU sono previsti non prima dell’inizio dell’estate.

