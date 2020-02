Coronavirus, ultime notizie: oltre mille morti, scoperte nuove caratteristiche

Le ultime notizie sul Coronavirus annunciano che si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, che adesso hanno superato mille in Cina. I morti a causa del virus nCoV-2019 sono in totale 1.016, mentre i contagi sono 42.638. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha specificato che 103 delle 109 vittime registrate solo ieri vivevano nella provincia di Hubei, focolaio del virus.

Sempre in Cina, è in fase di sperimentazione sugli animali un primo vaccino contro il Coronavirus. Gli esperti, però, hanno precisato che ci vorrà ancora del tempo prima che il siero sia utilizzabile anche sugli esseri umani. Ieri, inoltre, sono state rese note delle nuove caratteristiche del virus: resiste e rimane infettivo sulle superfici degli oggetti in metallo, vetro e plastica fino a 9 giorni a temperatura ambiente e soprattutto, in alcuni casi, il periodo di incubazione può prolungarsi fino a 24 giorni.

Coronavirus, le ultime news

Ore 8 – Di Maio: “300 milioni di euro per export” – Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha annunciato per i prossimi giorni “un tavolo straordinario in cui coinvolgere gli esponenti di governo interessati” per studiare un piano straordinario di interventi e di investimenti a sostegno delle imprese alla luce dell’emergenza Coronavirus. “Per il 2020 abbiamo messo a disposizione circa 300 milioni che attraverso l’Agenzia Ice potranno andare a finanziarie il sostegno del made in Italy”, ha sottolineato Di Maio in un’intervista al Sole 24 Ore. Il “generale rallentamento dell’economia cinese” potrà “creare rallentamenti all’economia mondiale, non solo a quella italiana”.

Ore 7.15 – Crociera bloccata in Giappone, governo valuta sbarco anziani – Il governo giapponese sta valutando di consentire lo sbarco dalla nave da crociera Diamond Princess, bloccata nella baia di Yokohama e con a bordo 135 passeggeri contagiati dal Coronavirus, alle persone anziane e a chi soffre di malattie croniche. La decisione sarebbe emersa per via della situazione di stress creatasi dal prolungato isolamento per la quarantena a cui è stata sottoposta la nave e verrebbe presa in considerazione già a partire da oggi. Circa l’80 per cento dei 2.666 passeggeri della Diamond Princess ha almeno 60 anni, altri 215 hanno almeno 80 anni e undici passeggeri hanno 90 o più anni. A bordo, ricordiamo, ci sono anche 35 italiani (25 membri dell’equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma).

Coronavirus ultime notizie ore 4 – Trump: “Xi Jinping mi ha detto che il Coronavirus passerà entro aprile” – Manifesta moderato ottimismo sull’evoluzione del Coronavirus il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump: “Ho avuto un lungo colloquio con il presidente cinese Xi Jinping – ha dichiarato il leader della Casa Bianca – e lui è molto fiducioso. Pensa che entro aprile o durante il mese di aprile il caldo ucciderà questo tipo di virus”.

Ore 3 – Primo caso a San Diego, California – Secondo quanto riportato da un’emittente locale, un nuovo caso di Coronavirus cinese è stato registrato nella notte a San Diego, in California. Si tratta di un cittadino americano evacuato da Wuhan, la città focolaio del virus, e attualmente in quarantena nella base aerea di Miramar.

