Coronavirus, ultime notizie: 910 morti, 60 contagi su crociera in Giappone

Le ultime notizie sul Coronavirus riportano che il numero dei morti a causa dell’epidemia ha superato i 900, mentre sono oltre 40mila i contagi. Nella provincia di Hubei – epicentro dell’epidemia in Cina, soprattutto nella città di Wuhan – solo ieri si sono registrate quasi cento nuove vittime. Un bilancio tristemente destinato a salire ancora. L’epidemia di Coronavirus ha già superato, come numero di vittime, quella di Sars del 2002-2003 (774).

Nel frattempo, in Italia tiene banco la questione di Niccolò, il 17enne di Grado che a differenza degli altri 64 connazionali residenti a Wuhan non è riuscito a rientrare nel nostro Paese perché febbricitante. Ieri, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha dichiarato che il ragazzo sarà prelevato da un volo dell’Aeronautica militare e riportato in Italia. Le condizioni dell’italiano trovato positivo ai test nei giorni scorsi e ricoverato adesso all’ospedale Spallanzani di Roma rimangono invece buone: secondo quanto dichiarato dai medici, il ricercatore di 29 anni non ha più la febbre.

Coronavirus, le ultime news

Ore 12 – Spallanzani: “Bambini provenienti dalla Cecchignola non hanno la febbre” – “I bambini provenienti dalla Città Militare della Cecchignola sono senza febbre e in buone condizioni generali. Il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo coronavirus”. Lo rende noto lo Spallanzani nel suo bollettino quotidiano. “Nella eventualità di una seconda negatività, nel pomeriggio di oggi, il nucleo familiare, unitamente alla donna sempre proveniente dalla città militare e negativa al doppio test, farà ritorno alla Cecchignola. Il trasferimento avverrà con un mezzo dell’Ares 118 e d’intesa con l’Autorità sanitaria militare”. Per quanto riguarda la coppia di cittadini cinesi provenienti da Wuhan e positivi al Coronavirus, le loro condizioni sono “stabili”. I due sono tuttora ricoverati in terapia intensiva.

Ore 10.50 – Borrelli: “Situazione sotto controllo, ma guardia alta” – “La situazione è sotto controllo ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia”: lo ha detto a Circo Massimo, su Radio Capital, il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli. “Dal punto visto epidemiologico, e guardando i dati dell’Oms – ha osservato Borrelli – il virus cresce ma il livello sta diventando stazionario. Ma, ripeto, noi teniamo alta la guardia”. Quanto agli italiani in Cina, spiega il capo della Protezione civile, “la linea è sempre la stessa: far rientrare chi vuole rientrare. Fino ad oggi chi è rientrato lo ha fatto con voli diretti e può decidere in qualsiasi momento”.

Ore 10.45 – Cina, il presidente Xi Jinping si misura la temperatura in pubblico – Per la prima volta in pubblico, il presidente cinese Xi Jinping (con indosso la mascherina protettiva) si è sottoposto alla misurazione della temperatura corporea: è accaduto nel pomeriggio in un’ispezione a un centro di prevenzione e controllo nella comunità di Anhuali, nel distretto di Chaoyang, a Pechino.

Coronavirus ultime notizie ore 9.45 – La Cina contro l’Italia: “Non adotti misure eccessive” – “Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza, rispettare le raccomandazioni autorevoli e professionali dell’Oms e astenersi dall’adottare misure eccessive”: sono le dure parole del portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ad una domanda su possibili incomprensioni tra Italia e Cina sulla chiusura dei voli diretti da e per la Cina decisa da Roma. “Dopo lo scoppio dell’epidemia – ha continuato – la Cina ha adottato le misure di prevenzione e controllo più complete e rigorose, molte delle quali superano di gran lunga le raccomandazioni dell’Oms e ciò che il Regolamento sanitario internazionale ha richiesto. L’Oms ha ripetutamente affermato che non raccomanda di imporre restrizioni sui viaggi e sul commercio alla Cina”. (Qui l’articolo completo)

Ore 9 – La Gran Bretagna: “Coronavirus minaccia seria e imminente” – Anche la Gran Bretagna prende una posizione netta sull’epidemia di Coronavirus, che in terra inglese ha provocato quattro contagi, oltre ai cinque ricoverati in Alta Savoia dove si trovavano in vacanza e infettati dal virus nCoV-2019: “Si tratta di una minaccia seria e imminente per la saluta pubblica”, ha annunciato il dipartimento della Sanità britannica.

Ore 7.30 – Gli esperti: “Rischio contagio su nave in Giappone è alto” – E mentre in Italia ci si interroga sulle condizioni di salute dei 35 connazionali a bordo della Diamond Princess, la crociera ferma in Giappone e con a bordo circa 130 contagiati, gli esperti avvertono che il rischio di contagi sulla nave è altissimo. L’agente patogeno può infatti trasmettersi tramite accessi di tosse, e con un semplice starnuto a un metro di distanza dalla persona infetta. “A differenza delle cabine degli aerei – ha spiegato Yasuhiro Kanatani, professore ed esperto di salute pubblica della Tokai University – dove l’aria passa attraverso filtri che consentono la rimozione di virus e germi, sulle navi l’aria condizionata entra in ricircolo nella cabine, il luogo dove gli ospiti sono costretti a trascorrere gran parte della giornata”. I media nipponici raccontano che fino all’inizio della scorsa settimana i passeggeri a bordo potevano muoversi liberamente sulla nave, visitando il teatro, il casinò, la palestra e i ristoranti. Da mercoledì, invece, tutti i pasti vengono consegnati nelle cabine. La quarantena a bordo della Diamond Princess

Coronavirus ultime notizie ore 6.30 – Crociera bloccata in Giappone, media: 60 nuovi contagi – Sale anche il numero dei contagiati sulla Diamond Princess, la nave da crociera bloccata da giorni nella baia di Yokohama, in Giappone, con a bordo quasi 3.700 persone tra cui 35 italiani (25 membri dell’equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma). Secondo la tv TBS a bordo della crociera ci sarebbero 60 nuovi casi di Coronavirus, portando il numero totale di contagiati a bordo a 130.

Ore 1 – Vittime salgono a 910 – Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime a causa del Coronavirus. Secondo l’ultimo aggiornamento della National Health Commission cinese, l’organo responsabile per i servizi igienico-sanitari e la salute nel Paese, i morti sono adesso 908. Cui si aggiungono i due morti fuori dalla Cina. Il numero di infezioni è di 40.171, con oltre 3.000 nuovi casi segnalati.

