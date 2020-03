Coronavirus Italia, Mantero e Ratti unite contro la crisi

Dai momenti difficili possono nascere grandi opportunità. Il Coronavirus è riuscito a fare questo miracolo: far collaborare le due più grandi aziende del tessile in Italia, da sempre in competizione. Messe da parte le armi della concorrenza, le storiche Mantero e Ratti hanno siglato un’alleanza per garantire che la filiera produttiva non risenta (troppo) dell’emergenza Coronavirus in corso. Per affrontare l’epidemia e le misure imposte dalle istituzioni, le due aziende leader mondiali della seta hanno deciso di “ripensare il loro modo di lavorare e di collaborare in sinergia per mantenere attiva la produzione della filiera e continuare a garantire la qualità del servizio verso i clienti”. (Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia).

Ecco il documento che segna la collaborazione tra Mantero e Ratti:

Come raccontano a TPI, Mantero e Ratti condivideranno “prodotti e materiali, back-up produttivo l’una dell’altra secondo i carichi di lavoro”. “Siamo pronti anche a scambiare informazioni – spiegano dalle due aziende – e a intraprendere una linea decisionale condivisa a tutela dell’attività produttiva, dell’evasione degli ordini in corso e della salvaguardia dei posti di lavoro”.

In questo momento di quarantena forzata, secondo le due regine del tessile “da soli non si va da nessuna parte, non ha senso continuare a farsi la guerra. Per superare una situazione particolare e mai vista nella storia come questa bisogna andare oltre i propri limiti”, sottolinea il responsabile della comunicazione di Mantero.

Le due aziende precisano che la collaborazione “è aperta a tutte le realtà della filiera che vogliano aderire e vuole dimostrare che un distretto forte e unito, capace di senso di responsabilità e azioni basate sulla reciproca fiducia, può continuare a garantire risposte pronte e massima qualità di servizio, anche in tempo di crisi, solo attraverso sinergie concrete e una campagna di informazione puntuale e collaborativa”.

Se anche le due “nemiche dei tessuti” si sono strette la mano, il loro potrebbe diventare un modello anche per altre aziende che stanno risentendo della crisi economica che sta mettendo in ginocchio l’Italia. L’unione fa la forza, soprattutto ai tempi del Coronavirus.

Leggi anche:

1. Il testo integrale del decreto che “chiude” la Lombardia e altre 14 province / 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/ 3. Coronavirus, farmacisti italiani senza mascherine ad alto rischio contagio: l’Esercito potrebbe produrle “ma il Ministero non ce l’ha mai chiesto”

Potrebbero interessarti Gli effetti del Coronavirus sugli investimenti nel mondo dell’Hospitality Real Estate “Ci pensiamo noi”, il libro del collettivo Tortuga per fare spazio ai giovani in Italia Coronavirus, De Carlo (Asshotel): “Situazione tragica, più danni dell’11 settembre”

4. Nuovo decreto Coronavirus, Lombardia e 14 province chiuse: 16 milioni di italiani in quarantena. Cosa è vietato fare da oggi nelle zone rosse (e nel resto d’Italia) / 5. Coronavirus, l’esperto: “L’epidemia non finirà quest’anno” / 6.Il Coronavirus “cancella” la Festa donna: tutti gli eventi annullati

7. Coronavirus, Giro d’Italia e Euro 2020: gli eventi sportivi a rischio stop (e quelli già cancellati) / 8. Coronavirus, il grande esodo degli incoscienti: centinaia di persone in fuga dalla Lombardia nonostante l’invito a restare a casa. Video reportage da Milano Centrale / 9. Coronavirus, i governatori del Sud Italia minacciano l’arresto per chi scappa dalle zone rosse

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO