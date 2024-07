King Kong Work: il tuo alleato per l’abbigliamento da lavoro personalizzato

L’abbigliamento da lavoro personalizzato rappresenta a tutti gli effetti il primo biglietto da visita per le aziende che attraverso il proprio team si interfacciano con i clienti, volendo dare un’impressione positiva e professionale sin dal primo contatto.

Poter contare su collaboratori vestiti in modo appropriato, migliora l’immagine e la reputazione aziendale, aumentando allo stesso tempo la motivazione e il senso di appartenenza dei lavoratori stessi, che si sentiranno completamente coinvolti all’interno dell’azienda e quindi saranno più collaborativi e produttivi.

In quest’ottica, la personalizzazione del vestiario da lavoro diventa fondamentale, così da poter apporre sugli indumenti non solo il logo dell’azienda ma anche quelle creatività che possono rappresentare un marchio distintivo rispetto ai competitor, facendo anche una promozione indiretta alla propria attività.

Nel settore dell’abbigliamento da lavoro personalizzato, il leader di mercato è certamente King Kong Work, che grazie alla lunga esperienza maturata sul campo, è divenuta un punto di riferimento per le aziende che vogliono dare un’immagine di sé affidabile, seria e precisa.

Le chiavi del successo di King Kong Work

Grazie a un’attenzione ai dettagli massima, unita ad una conoscenza del settore molto approfondita, frutto delle innumerevoli relazioni intercorse con migliaia di aziende, King Kong Work ha compreso quanto fosse importante abbinare all’altissima qualità dei materiali anche la possibilità di poter personalizzare a 360 gradi l’abbigliamento da lavoro.

L’azienda, infatti, offre ai propri clienti un catalogo di oltre cento top brand nazionali ed internazionali in pronta consegna, attentamente selezionati così da proporre solo prodotti di grandissimo valore per poter vestire dalla testa ai piedi i propri collaboratori, facendoli diventare veri e propri ambasciatori della professionalità e affidabilità, con un’assistenza specializzata che saprà consigliare le soluzioni migliori per ogni esigenza, cosa più unica che rara in questo comparto, essendo i rappresentanti spesso vincolati a proporre un solo fornitore, e molto spesso poco preparati sul discorso personalizzazioni.

Il cliente potrà quindi richiedere un preventivo per il proprio abbigliamento da lavoro personalizzato, decidendo quale sia l’opzione che meglio risponde ai propri bisogni, e vedersi consegnare la merce in tempi brevissimi, grazie ai laboratori King Kong Work che sono attivi 24 ore su 24, con macchinari moderni e tecniche all’avanguardia, come stampa digitale, la serigrafia, stampa multicolore e il ricamo 3D.

L’abbigliamento da lavoro personalizzato King Kong Premium, dura il doppio.

Un altro aspetto sul quale le aziende ripongono una grande attenzione nello scegliere l’abbigliamento da lavoro, oltre alla possibilità di personalizzazione, è certamente quello relativo alla durata del vestiario, soprattutto in quei settori in cui gli indumenti si deteriorano in breve tempo.

Proprio per questo, la King Kong Work ha lanciato ormai da tempo la linea King Kong Premium, ovvero l’abbigliamento da lavoro personalizzato realizzato con materiali di altissima qualità che offre una durata doppia rispetto al classico abbigliamento da lavoro attualmente in commercio, consentendo quindi alle imprese di poter risparmiare, riducendo il numero di forniture durante l’anno e permettendo ai lavoratori di indossare divise non solo belle e funzionali, ma anche resistenti, ordinate e in ottime condizioni.

Contattando la King Kong Work, il cliente verrà assistito telefonicamente nella scelta migliore per la propria attività, con un rapporto che non esaurisce nel processo di selezione e fornitura di abbigliamento da lavoro personalizzato, ma continua anche dopo, costruendo una relazione duratura basata sulla fiducia e sulla trasparenza, potendo contare su un’assistenza competente e qualificata sotto tutti gli aspetti.

La professionalità e la capacità nel comprendere completamente le necessità aziendali, hanno reso King Kong Work un punto di riferimento dell’abbigliamento da lavoro personalizzato, con oltre 6.500 spedizioni effettuate mensilmente e oltre 130mila personalizzazioni effettuate. Più di 27mila imprese hanno deciso di scegliere King Kong Work come fornitore ufficiale, assicurandosi un livello di affidabilità, serietà e competenza che non ha eguali nel settore vestiario da lavoro personalizzato.