Conto Aziendale di Fondartigianato: le novità del 2024 migliorano lo strumento a disposizione delle imprese e dei lavoratori

Possibilità di partecipare contemporaneamente anche a singoli inviti o a specifiche linee di finanziamento che prevedono questa possibilità e di beneficiare di un importo pari a 45 euro per ciascun lavoratore per due anni sui versamenti futuri. E ancora: aumento della validità delle risorse accantonate da due a tre anni e possibilità, per più aziende che dispongono singolarmente del conto aziendale, di realizzare in un unico progetto le stesse attività formative. Sono alcune delle novità di cui potranno beneficiare le aziende con almeno cinquanta dipendenti che scelgono di attivare il Conto Aziendale, un importante strumento per la formazione continua.

Che cosa fare per iscriversi al Conto Aziendale

L’iscrizione al Conto Aziendale è di due tipi: nel primo caso l’azienda attiva il conto singolarmente (Conto Aziendale individuale), nel secondo caso più aziende possono attivare un unico conto ripartendo liberamente le risorse accantonate (Conto Aziendale di gruppo). Quest’ultima modalità è valida nel caso dell’impresa unica e per aziende legate da vincoli di controllo societario.

Come si attiva il Conto Aziendale?

Per registrarsi al Conto Aziendale, e così poter candidare i progetti, l’azienda aderente a Fondartigianato non deve fare altro che registrarsi sul sistema informativo e richiedere l’attivazione direttamente online, dalla piattaforma dedicata. Una volta compilata la richiesta, gli operatori di Fondartigianato daranno riscontro all’azienda entro pochi giorni.

Il Conto Aziendale, un tesoretto da dedicare alla formazione continua dei dipendenti

Oltre ai versamenti effettuati all’Inps, per attivare i progetti formativi le aziende potranno trasferire sul Conto Aziendale anche le risorse accumulate in altri Fondi richiedendone la portabilità, purché in possesso dei requisiti di legge.

La formazione su misura dei dipendenti

Le aziende che aderiscono al Conto Aziendale hanno il vantaggio di poter utilizzare in modo semplice e snello le risorse accantonate, candidando i progetti formativi direttamente, o con il supporto di enti di formazione, sulla piattaforma dedicata. Il vantaggio è la flessibilità, sia sui tempi – i progetti formativi possono essere presentati a sportello in qualsiasi momento dell’anno – che sulle tematiche: l’azienda può infatti definire liberamente, in base alle esigenze dei dipendenti, sia gli ambiti che le metodologie formative.

Tempi rapidi per l’approvazione dei progetti

L’eventuale approvazione arriverà entro trenta giorni dalla presentazione dei progetti, dopo che gli operatori di Fondartigianato avranno valutato la domanda presentata dall’azienda. Il saldo del progetto viene erogato di norma entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto.

Cosa cambia con la nuova edizione del Conto Aziendale

Per le aziende che sceglieranno di aderire al Conto Aziendale sono previste alcune importanti novità. Oltre alla possibilità di partecipare contemporaneamente anche ai singoli inviti o alle specifiche linee di finanziamento, che prevedono questa possibilità; di beneficiare di un importo pari a 45 euro per ciascun lavoratore per due anni; di poter accedere alle risorse accantonate non più per due, ma per tre anni, la nuova edizione prevede che per accedere al conto di gruppo non sia più necessaria la partecipazione di tutte le aziende unite da un vincolo di impresa unica o di controllo societario. Inoltre, più aziende che dispongono singolarmente del conto aziendale possono realizzare in un unico progetto le medesime attività formative.