Costruzioni a secco di Grandi Build: il futuro dell’edilizia in acciaio arriva a Vicenza

L’edilizia ha sempre rappresentato un pilastro fondamentale dello sviluppo urbano, ma negli ultimi decenni ha subito trasformazioni radicali.

Vicenza sta vivendo un periodo di fermento sotto l’aspetto della riqualificazione architettonica e urbanistica, anche per merito dei finanziamenti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il comune di Vicenza informa infatti che nel mese di Gennaio 2025 ben 33 lavori pubblici su 58 erano già stati conclusi mentre il resto dei progetti erano stati in gran parte avviati.

L’importanza dell’innovazione nel settore delle costruzioni

Se un tempo costruire significava affrontare lunghi tempi di realizzazione, costi elevati e metodi tradizionali basati su materiali pesanti e lavorazioni complesse, oggi la tecnologia ha rivoluzionato il settore.

I nuovi sistemi costruttivi mirano a ridurre sprechi, accelerare i tempi di esecuzione e migliorare le prestazioni strutturali ed energetiche degli edifici.

Negli ultimi anni, il settore edilizio sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie alle innovazioni proposte sul mercato da imprese di spessore, come le costruzioni a secco di Grandi Build, un’azienda all’avanguardia che punta sull’uso dell’acciaio laminato a caldo. Ma scopriamo meglio questa soluzione innovativa, sostenibile ed efficiente.

L’evoluzione delle costruzioni a secco

Le costruzioni a secco rappresentano una svolta nel panorama edilizio, garantendo numerosi vantaggi rispetto ai metodi tradizionali.

Qual è il principio base di questo metodo di costruzione? È piuttosto semplice: eliminare l’uso di acqua e malte cementizie a favore di materiali prefabbricati e assemblaggi rapidi. Questo sistema si riflette in maniera positiva sulla notevole riduzione dei tempi di costruzione e di ottenere edifici più performanti dal punto di vista energetico e sismico.

Perché scegliere l’acciaio laminato a caldo?

L’acciaio è un materiale estremamente versatile e resistente, ampiamente utilizzato nella costruzione di edifici grazie alla sua alta resistenza alla trazione, durabilità e capacità di sostenere grandi carichi.

La vera innovazione di Grandi Build sta nell’utilizzo dell’acciaio laminato a caldo. Questo tipo di acciaio, ottenuto attraverso un processo di lavorazione ad alta temperatura, garantisce una maggiore resistenza meccanica e una capacità di adattarsi meglio agli stress strutturali.

Tra i principali vantaggi di questa opzione vi è una maggiore malleabilità e duttilità, che lo rendono più facile da lavorare e modellare in forme complesse.

Questo tipo di acciaio è anche meno suscettibile a difetti superficiali rispetto a quello laminato a freddo, il che lo rende ideale per applicazioni strutturali dove la resistenza e l’affidabilità sono fondamentali. Grazie a queste proprietà, l’acciaio laminato a caldo è spesso impiegato in pilastri, travi e altri componenti portanti nelle costruzioni moderne.

L’elevata flessibilità architettonica semplifica il lavoro delle imprese, trattandosi di un materiale in grado di adattarsi a diverse esigenze progettuali.

Ma analizzando nello specifico, i principali vantaggi dell’acciaio laminato a caldo nelle costruzioni includono:

– Elevata resistenza e durabilità: l’acciaio mantiene le sue caratteristiche anche in condizioni climatiche avverse.

– Maggiore sicurezza antisismica: grazie alla sua flessibilità, è ideale per edifici situati in zone a rischio sismico, come il Veneto.

– Rapidità di montaggio: le strutture prefabbricate in acciaio riducono i tempi di cantiere fino all’80% rispetto alle costruzioni tradizionali.

– Sostenibilità: l’acciaio è un materiale riciclabile al 100%, riducendo l’impatto ambientale dell’edilizia.

Un esempio pratico: il confronto tra costruzione tradizionale e costruzione a secco

Immaginiamo due cantieri con lo stesso obiettivo: costruire un nuovo edificio commerciale. Nel primo cantiere si opta per una costruzione tradizionale in cemento e mattoni, mentre nel secondo si utilizza la tecnologia delle costruzioni a secco in acciaio laminato a caldo.

Nel primo caso, i lavori richiedono più tempo, con lunghi tempi di asciugatura del cemento e maggiori risorse impiegate per la manodopera. Inoltre, eventuali condizioni atmosferiche avverse possono rallentare ulteriormente il processo.

Nel secondo cantiere, invece, i moduli in acciaio prefabbricati vengono trasportati e assemblati rapidamente, riducendo il tempo totale di costruzione dell’80%.

Con questa tecnica di costruzione non ci saranno brutte sorprese visto che i tempi di realizzazione sono certi e preventivabili con esattezza.

I fattori meteorologici, infatti, non incidono sulle tempistiche. Trattandosi inoltre di strutture pre-assemblate, il procedimento avviene in maniera fluida e veloce.

Questo significa che l’edificio può essere operativo in tempi record, generando guadagni e benefici economici molto prima rispetto alla costruzione tradizionale.

Il futuro dell’edilizia è a secco e in acciaio

Negli ultimi mesi, Vicenza ha visto crescere l’interesse per le costruzioni in acciaio, con vari progetti in fase di realizzazione. Le imprese locali stanno sempre più spesso scegliendo l’acciaio laminato a caldo per edifici industriali, capannoni e nuove strutture residenziali.

L’edilizia sta cambiando rapidamente e l’adozione di nuove tecnologie costruttive è fondamentale per rispondere alle sfide del futuro. Le costruzioni a secco di Grandi Build rappresentano una soluzione innovativa che combina efficienza, sicurezza e sostenibilità.

Con sempre più cantieri aperti in città e un’attenzione crescente per materiali ecologici e performanti, Vicenza si sta affermando come un punto di riferimento per il settore edilizio moderno. E l’acciaio laminato a caldo, con i suoi innumerevoli vantaggi, può proporsi come una delle soluzioni più valide per un futuro più solido e sostenibile.