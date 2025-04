Gestire i dipendenti con un’app: ecco come funziona Geobadge

Contenuto sponsorizzato.

La gestione del personale nelle aziende che hanno più sedi o cantieri, oppure che lavorano da remoto, risulta particolarmente complessa e difficile per manager e HR specialist, ma si tratta di un’attività di fondamentale importanza per qualsiasi organizzazione. Da un lato bisogna gestire una forza lavoro dispersa in più ambienti di lavoro, dall’altro è essenziale controllare le ore lavorative nel rispetto della privacy dei collaboratori.

In questi contesti, aspetti come l’organizzazione dei turni, il monitoraggio delle presenze, l’assegnazione delle risorse, la gestione degli imprevisti e le richieste di ferie e permessi richiedono uno sforzo notevole da parte dell’HR manager. Per semplificare queste attività esistono però delle soluzioni tecnologicamente avanzate, in grado di facilitare e ottimizzare il lavoro dei manager HR migliorando la gestione del personale anche in situazioni aziendali complesse.

Si tratta in particolare di Geobadge, una suite composta da un portale web e un’app per dispositivi mobili sviluppata appositamente per la gestione del personale nelle aziende, una soluzione innovativa che consente di rilevare le presenze e le attività in modo semplice, accurato e conforme alle normative di legge. Uno dei punti di forza di questa tecnologia è l’APP rilevazione presenze di Geobadge, lo strumento ideale per tutte le aziende che devono gestire presenze e attività dei dipendenti in più sedi, cantieri o da remoto.

Come funziona l’App Geobadge per rilevare presenze e attività

L’App di Geobadge offre tantissime funzionalità per semplificare la gestione HR nelle aziende. Innanzitutto, l’app mobile permette di rilevare presenze e attività da qualsiasi dispositivo mobile, per consentire ai dipendenti di timbrare sia la presenza che le attività svolte indicando il luogo di lavoro, il cliente e il servizio. Inoltre, l’app offre anche una funzionalità di geolocalizzazione conforme al GDPR, il regolamento europeo sulla privacy e la protezione dei dati sensibili.

Attraverso la geolocalizzazione le timbrature ottenute tramite l’App Geobadge sono sempre affidabili e veritiere, ma allo stesso tempo, poiché questa funzione è opzionale e rimane attiva soltanto durante la timbratura, rispetta pienamente la normativa sulla privacy.

Il dipendente può sempre decidere di accettare o meno la geolocalizzazione e la posizione condivisa con il datore di lavoro è puramente indicativa e mai precisa, segnalando soltanto un’area limitata attorno al luogo di lavoro.

Con Geobadge è anche possibile pianificare meglio le risorse, basta caricare una serie di informazioni, come gli ordini dei clienti e le attività da svolgere, per ottimizzare l’assegnazione dei lavoratori ai diversi progetti da seguire e la gestione delle sostituzioni.

Mediante l’app, si possono anche richiedere ferie e permessi inviando le domande con un semplice tocco dello schermo, visualizzando in qualsiasi momento il calendario delle assenze e ottenendo la notifica dell’approvazione direttamente dall’app.

L’App Geobadge consente inoltre di visualizzare gli appuntamenti di lavoro dal proprio dispositivo mobile, trovando tutti i dettagli di ogni attività, con la possibilità di timbrare l’inizio e la fine del servizio a prescindere dal luogo in cui viene svolto.

Questa tecnologia permette anche di inviare le note spese con un click, con i dati che vengono analizzati dall’intelligenza artificiale e riconosciuti automaticamente, consultare i documenti in formato digitale in qualunque luogo come file, contratti e certificazione, ma anche visualizzare la bacheca in tempo reale con tutte le comunicazioni ufficiali e ricevere buste paga e CU direttamente in app.

I vantaggi dell’App Geobadge e a chi conviene usarla

L’App Geobadge è uno strumento che garantisce numerosi e importanti vantaggi alle aziende moderne. Prima di tutto, elimina la necessità di dispositivi fissi per la gestione del personale, offrendo la possibilità di gestire tutte le attività HR tramite i dispositivi mobili, adattandosi perfettamente a qualsiasi esigenza aziendale. Inoltre, è possibile usufruire dei vantaggi della tecnologia cloud, una soluzione conveniente e competitiva per evitare la manutenzione dei componenti hardware, ottimizzare le risorse aziendale e minimizzare le spese operative.

Un altro vantaggio è l’elevata affidabilità di questo sistema per la gestione delle presenze e delle attività dei dipendenti, grazie alla sicurezza dei dati garantita dal cloud, all’integrazione con qualsiasi sistema aziendale e alla flessibilità assicurata dall’app mobile. In più, è possibile semplificare le attività HR senza costi aggiuntivi, sfruttando questa innovativa tecnologia per modernizzare la gestione del personale, gestendo ogni procedimento a distanza tramite app e a prezzi competitivi e sostenibili, anche per le piccole e medie imprese.

Le funzionalità di App Geobadge sono utili per qualunque azienda, soprattutto per le imprese che operano in determinati settori come logistica e trasporti, negozi e franchising, industrie, ma anche studi medici e dentistici, cooperative, imprese edili e imprese di pulizia.

In particolare, Geobadge è una tecnologia che risolve i problemi di timbratura e le difficoltà di gestione HR nelle aziende con più sedi, cantieri o con dipendenti in smart working, offrendo una soluzione semplice e affidabile per gestire al meglio il personale, anche nei contesti più complessi per i quali i sistemi tradizionali risultano ormai inadeguati e inefficienti.