Il Gruppo Mondadori ha acquistato la maggioranza di Waimea, la società titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’immagine della food blogger Benedetta Rossi e di suo marito Marco Gentili.

Al closing dell’operazione Mondadori pagherà alla coppia 6,9 milioni di euro per il 51% della società. La valutazione – si legge in una nota diffusa dal Gruppo editoriale – si basa sugli ultimi dati economici di Wimea, “i cui ricavi ed Ebitda 2023 ammontano rispettivamente a 4,5 milioni di euro e 2,7 milioni di euro”.

L’accordo include anche un ulteriore bonus, da definire sulla base dei risultati del biennio 2023-2024 e dell’esercizio 2026, che potrà arrivare al massimo a 3,2 milioni di euro. È prevista inoltre un’opzione per Mondadori per salire al 70% della società nel 2028.

Rossi e Gentili, si legge nel comunicato, il gruppo editoriale, rimarranno comunque amministratori “con piena autonomia nella gestione delle attività”.

Con questa operazione, prosegue la nota, “Mondadori intende creare, attraverso la gestione coordinata e sinergica delle attività legate al brand Fatto in casa da Benedetta e di GialloZafferano, il player multimediale leader nel settore food & cooking, sia in ambito digitale sia nei media tradizionali”.

Benedetta Rossi, 52 anni, marchigiana, è diventata famosa una quindicina d’anni fa pubblicando una serie di video di ricette su Youtube. Il suo format, Fatto in casa da Benedetta (che oggi conta 4,9 milioni di follower su Instagram), si è poi spostato in tv su Food Network e Real Time. Nel corso degli anni ha pubblicato anche sei libri, tutti editi da Mondadori.

Suo marito, Marco Gentili, ha fondato la società Maui Media, che si occupa degli aspetti pubblicitari e promozionali della moglie e che fino ad oggi deteneva il controllo di Wimea.

In un’intervista rilasciata tre anni a Fq Magazine, Rossi aveva rivelato di aver rifiutato alcune offerte di acquisizione: “Non mi piaceva la proposta, era lontana dal mio modo di vedere le cose. Per me i follower non sono i numeri ma persone”, aveva dichiarato.

La food blogger e il marito hanno spiegato le ragioni dell’operazione con Mondadori in una serie di storie pubblicate su Instagram.

“È un accordo che valutavamo da tempo però vi volevo anche rassicurare perché per quanto riguarderà noi non cambierà assolutamente nulla: rimarremo sempre Benedetta e Marco, quelli che avete visto negli anni. Semplicemente ora saremo supportati da persone che conosciamo molto bene e che sentiamo come una famiglia dato che ci lavoriamo da 8 anni”, ha detto Rossi.

“C’è anche un aspetto gestionale della società”, ha aggiunto Gentili. “Dobbiamo ammettere che è da anni che non ci sentiamo più adeguati, la dimensioni che ha raggiunto la nostra realtà sono tali per cui non siamo più in grado di gestirla da sola”. “Magari siamo stati bravi a non farlo vedere – ha aggiunto il marito di Benedetta Rossi – ma in questi anni ci sono stati molti momenti di sconforto e abbiamo fatto anche errori gravi”.

LEGGI ANCHE: Catanzaro, 24enne muore in auto. La Procura: “Uccisa dall’airbag Takata difettoso”