Una transizione giusta attraverso lo sviluppo urbano: a Milano la Riunione annuale della Banca asiatica di sviluppo

La concentrazione della popolazione, le emissioni di carbonio e la crescente disuguaglianza sono problemi comuni alle città di tutto il mondo. Allo stesso tempo, le aree urbane offrono opportunità senza precedenti nella storia dell’umanità, grazie alla concentrazione di talenti, all’accesso al capitale e all’innovazione. Nelle città la presenza così massiccia di capitale umano rappresenta al tempo stesso un problema e un’opportunità.

Oggi, gli sforzi per la sostenibilità si concentrano sull’ambiente e sulla transizione climatica. Ma qual è la dimensione sociale della transizione climatica? Quali sono i suoi costi per le persone? Esistono buone pratiche e soluzioni tecniche? Di questo e di molto altro si parlerà in occasione della cinquantottesima edizione della Riunione annuale (Annual Meeting) della Banca asiatica di sviluppo (Asian Development Bank, ADB), l’istituzione finanziaria internazionale creata nel 1966 per promuovere lo sviluppo economico e sociale nei paesi dell’Asia e del Pacifico, in programma a Milano dal 4 al 7 maggio 2025. È la prima volta che l’Italia ospita questo importante appuntamento internazionale, un’occasione per rafforzare le relazioni con il continente asiatico e le isole del Pacifico in una ottica di sviluppo e crescita sostenibile. All’evento parteciperanno Ministri e alti funzionari provenienti dai 68 Paesi membri dell’ADB, insieme ai rappresentanti di numerose imprese, banche e multinazionali asiatiche.

Tra gli eventi del Summit, grande importanza riveste il panel del 7 maggio mattina “Driving a Just Transition Through Urban Development”, organizzato da PlusValue, società che si occupa di Social Impact soprattutto in ambito rigenerazione urbana. Durante questa sessione si analizzeranno le molteplici sfaccettature della transizione giusta, concentrandosi sulla dimensione sociale della transizione climatica e sulle soluzioni innovative di investimento nell’ambito delle infrastrutture sociali.

Il panel di esperti presenterà progetti innovativi in Italia, Europa e Asia che promuovono la transizione giusta e il progresso sociale, con particolare attenzione ai settori che sostengono la sicurezza sociale: abitazione, istruzione e sanità. Tra i relatori di grande prestigio citiamo – oltre al founder di PlusValue Filippo Addarii – il Governatore della Council of Europe Development Bank, Carlo Monticelli, e il CEO Europa di Lendlease, Andrea Ruckstuhl. Un’occasione per analizzare come il settore pubblico e quello privato possano — e debbano — unire le forze per rispondere alle nuove sfide, promuovendo il progresso sociale nell’era dell’adattamento climatico.