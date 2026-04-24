Vacanze in crociera: tra grandi classici e rotte inedite

Con l’estate ormai alle porte, molti italiani sono alla ricerca della vacanza ideale per concedersi un po’ di meritato relax. Tra le soluzioni di viaggio più apprezzate, perché permette di godere di un’esperienza a 360 gradi, c’è come sempre la crociera. MSC Crociere si conferma una delle aziende leader del settore, capace di soddisfare anche i clienti più esigenti. Numerose le novità in vista dell’estate 2026, con destinazioni inedite come Syros e Marmaris che si affiancano a itinerari rinnovati e grandi classici.

La compagnia propone una vasta scelta di crociere che spaziano tra Mediterraneo Occidentale e Orientale, toccando alcune delle città e delle isole più iconiche d’Europa, senza dimenticare la grande attenzione per i Caraibi. Tra le novità in arrivo nei prossimi mesi anche una nuova ammiraglia, MSC World Asia, che porterà la flotta a 24 unità. Abbiamo parlato dei nuovi itinerari e dei progetti futuri dell’azienda con il direttore commerciale di MSC Crociere Luca Valentini.

La programmazione MSC per quest’estate conferma la vostra centralità nel Mediterraneo. Come riuscite a combinare mete consolidate e nuove destinazioni emergenti?

«Ogni anno ci impegniamo a incrementare la nostra presenza, puntando su nuovi itinerari e cercando di ampliare sempre più il target di riferimento. La grande novità del 2026 è rappresentata dalla nuova ammiraglia, MSC World Asia, che farà il suo debutto a partire da dicembre, facendo rotta verso le destinazioni più iconiche del Mediterraneo, come Barcellona e Marsiglia. E in effetti il Mare Nostrum si conferma al centro dell’offerta di MSC, con ben 14 nostre navi che quest’estate solcheranno le sue acque. Ormai da anni abbiamo destagionalizzato grandi porti d’imbarco come Genova e Civitavecchia, nei quali siamo attivi con le nostre unità dodici mesi l’anno. Senza tralasciare la parte orientale del Mediterraneo, con itinerari sempre più richiesti come Croazia, Montenegro, Grecia, con tante navi che partono settimanalmente dai porti di Bari, Brindisi, Ancona, Venezia Marghera e Trieste. Inoltre, con la crescita della nostra flotta, siamo sempre alla ricerca di nuove destinazioni per arricchire gli itinerari di luoghi inediti da visitare. Con questo spirito, ad esempio, abbiamo due nuove tappe nel Mediterraneo orientale, Syros e Marmaris».

Grande attenzione al Mediterraneo, dunque, ma non solo.

«Oltre al Mediterraneo, l’altro fondamentale pilastro della nostra offerta commerciale è rappresentato dai Caraibi: quest’estate avremo in quell’area quattro navi, e nel corso del 2026 amplieremo la nostra presenza fino a otto unità. Un’altra grande novità di quest’estate, impensabile fino a qualche anno fa, sarà la possibilità di scoprire con crociere settimanali gli straordinari paesaggi dell’Alaska. Uno dei nostri punti di forza è rappresentato dalla capacità di intercettare target trasversali, dalle famiglie ai single, dai ragazzi ai meno giovani. La costante crescita della nostra flotta – che arriverà a toccare durante l’anno le 24 unità con il debutto della World Asia – ci permette sempre più di soddisfare tante tipologie di clienti. Ovviamente il piano industriale di MSC guarda già al medio-lungo termine, con l’obiettivo di arrivare nel 2035 ad avere 35 navi operative».

Per la stagione invernale 2026-2027 rafforzerete la vostra presenza nei Caraibi con l’introduzione di MSC World Europa nelle Antille Francesi, e a dicembre ci sarà l’inaugurazione della nuova ammiraglia, MSC World Asia.

«Per la prima volta la nostra World Europa sarà posizionata alle Antille. Inoltre MSC Opera offrirà crociere settimanali in partenza dalla Repubblica Dominicana alla scoperta dei Caraibi meridionali, con tappe mozzafiato in Martinica, Guadalupe, Barbados e Isole Vergini. Un presidio che MSC Opera manterrà non solo durante il prossimo inverno, ma tutto l’anno, con imbarco per i passeggeri italiani da La Romana. Una prossima stagione invernale che sarà caratterizzata da una grande crescita della nostra presenza nei Caraibi, ma anche nel suggestivo arcipelago delle Canarie grazie a MSC Fantasia. Queste navi, dunque, sono l’ulteriore dimostrazione di come ormai da anni abbiamo completamente destagionalizzato la nostra offerta. Da dicembre, poi, la nuova ammiraglia, MSC World Asia, effettuerà crociere settimanali con partenza da porti italiani, ma anche spagnoli e francesi. Tra le sue peculiarità, la presenza di dettagli di design ispirati all’arte, alla cultura e ai paesaggi asiatici. Senza dimenticare l’esclusiva esperienza dello “yacht sulla nave”, l’MSC Yacht Club, un’area pensata per i clienti più esigenti, con suite di lusso, lounge e ristorante dedicati, piscina e solarium privati, ed un servizio maggiordomo e concierge disponibili 24 ore su 24».

L’impegno di MSC Crociere è quindi quello di riuscire a soddisfare le aspettative di una clientela variegata, anche in un periodo complesso a livello internazionale come quello che stiamo vivendo.

«Esattamente. L’obiettivo è sempre quello di cercare di intercettare le richieste e le esigenze dei viaggiatori che si avvicinano al mondo delle crociere. La chiave vincente che ci ha permesso di crescere in questi ultimi anni è stata, dunque, la capacità di andare a prendere target diversi, che fino a qualche anno fa non erano attratti da questo tipo di esperienza o avevano dei dubbi. Offriamo con le nostre navi un servizio completo, tutto con un ottimo rapporto qualità/prezzo: dall’intrattenimento a bordo alla qualità del food e dei servizi, passando per l’esaltazione delle bellezze naturali che si possono ammirare grazie alle nostre crociere. Un successo che ci permette di continuare a investire, offrendo ai nostri clienti nuove navi e itinerari sempre più suggestivi».