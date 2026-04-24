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Economia

I progetti di Edison Next: dal Comune di Valdagno ad Avio Aero e Michelin

Immagine di copertina
di Giorgio Del Re

Edison Next accompagna aziende e PA nel percorso di decarbonizzazione, sostenendo la competitività dell’industria e restituendo valore ai territori. A fine febbraio il Comune di Valdagno, in provincia di Vicenza, ha siglato un accordo con la Esco e il gruppo tessile Marzotto per la realizzazione di una nuova rete di teleriscaldamento alimentata anche da biomassa legnosa proveniente da filiera corta: l’energia termica prodotta verrà distribuita alla comunità locale, mentre l’energia elettrica andrà a soddisfare una parte rilevante del fabbisogno dell’impresa. 

Alla fine dello scorso anno Edison Next  ha realizzato uno dei più grandi impianti fotovoltaici d’Italia su parcheggio presso il sito produttivo di Avio Aero a Rivalta di Torino grazie alla firma di un Power Purchase Agreement (PPA) on site: l’energia prodotta sarà quasi interamente destinata all’autoconsumo dell’impresa dell’aerospazio. 

A Cuneo, invece, nello stabilimento di Michelin Italia, Edison Next ha installato un sofisticato impianto di trigenerazione ad alta efficienza e flessibilità che ottimizza i consumi energetici della fabbrica, tre impianti fotovoltaici e un sistema di caldaie di cui una alimentata a biomassa legnosa. Partnership come queste confermano il ruolo cruciale dei servizi energetici come leva strategica per lo sviluppo del tessuto economico e dei territori. Investire sull’efficientamento energetico significa sempre più investire in competitività.

Giorgio Del Re
.
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