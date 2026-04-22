Accordo tra FS Logistix, F2i e FHP Group per l’ingresso nel capitale azionario di CFI

È stato siglato l’accordo tra FS Logistix, F2i, il principale fondo infrastrutturale italiano, e FHP Group, società controllata da F2i e specializzata in logistica portuale e ferroviaria, per rafforzare il mercato del trasporto ferroviario merci intermodale, grazie all’ingresso della società del Gruppo FS nel capitale di CFI – Compagnia Ferroviaria Italiana.

L’operazione prevede che FS Logistix entri con una quota del 30% nel capitale sociale di CFI, società controllata da FHP Group che opera come impresa ferroviaria, nel quadro di un progetto industriale finalizzato all’ulteriore efficientamento dei servizi di logistica su ferro, in linea con gli obiettivi europei di riequilibrio modale, efficienza energetica e riduzione di CO2. Il contratto, sottoscritto oggi, permetterà alla società del Gruppo FS di ampliare la capacità operativa, migliorare l’efficienza e la copertura dei servizi a supporto della competitività del trasporto merci ferroviario intermodale.

“Questa operazione apre nuove prospettive di sviluppo industriale per rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze del mercato” – ha dichiarato Sabrina De Filippis, AD di FS Logistix. “L’ingresso nel capitale di CFI e le azioni concrete previste dal contratto ci permettono di ampliare la nostra capacità operativa e migliorare l’efficienza dei servizi. Un tassello fondamentale per la nostra strategia di crescita nel settore della logistica intermodale”.

“L’ingresso di FS Logistix in CFI è un’ottima notizia per tutto il settore ferroviario merci e per Mercitalia Rail sotto il profilo industriale. Consentirà una maggiore efficacia nella pianificazione dei servizi per lo sviluppo dell’intermodalità” – ha aggiunto Silvio Damagini, Amministratore Delegato di Mercitalia Rail (Gruppo FS).

“Grazie all’accordo industriale tra il Gruppo FS e F2i, il tessuto industriale del Paese potrà beneficiare di servizi più efficienti, affidabili e competitivi – ha dichiarato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i SGR – con l’obiettivo di sviluppare FHP come un operatore logistico del mercato paneuropeo, capace di competere con il trasporto su gomma e contribuire così al raggiungimento degli obiettivi di trasferimento modale fissati dall’UE al 2030 a supporto della transizione verso una logistica a basse emissioni di carbonio”.

Paolo Cornetto, amministratore delegato di FHP Group, ha dichiarato: “L’accordo firmato oggi è un ulteriore passo verso la crescita del Gruppo FHP che nel 2025 ha perfezionato l’integrazione di CFI e Lotras e ha recentemente acquisito il controllo di due altri terminals portuali a Savona e Torre Annunziata, arrivando a gestirne 10 lungo tutta la penisola. Con l’operazione firmata oggi, FHP rafforzerà la sua capacità di offrire servizi integrati porto-ferrovia e agevolare lo shift modale da strada a ferro, con positivi impatti in termini ambientali ed energetici’’.

Il closing è subordinato all’ottenimento delle previste autorizzazioni da parte delle autorità regolatorie competenti.