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Home » Economia
Economia

Accordo tra Intesa Sanpaolo e Regione Lombardia: la presentazione il 20 aprile

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di Redazione TPI

Verrà presentato lunedì 20 aprile 2026 lo strategico accordo tra Intesa Sanpaolo e la Regione Lombardia. Tutti i dettagli verranno forniti nel corso di un incontro aperto ai giornalisti in programma il 20 aprile alle 15.30 nella Sala Stampa dell’11esimo Piano di Palazzo Lombardia. All’evento interverranno Elena Lucchini, Assessore Regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità e Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo.

Redazione TPI
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