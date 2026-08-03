Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 11:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

FS Italiane: Gianpiero Strisciuglio nominato nuovo vicepresidente della UIC

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, è stato nominato nuovo Vicepresidente della UIC – Union internationale des chemins de fer – organizzazione internazionale che riunisce le ferrovie e i principali stakeholder del settore ferroviario a livello mondiale.

Strisciuglio è stato inoltre confermato Presidente della Regione Europa della UIC per un mandato di due anni. In questo ruolo, guiderà l’impegno della UIC Europa sulle principali aree strategiche del programma di lavoro regionale, con un’attenzione particolare alle priorità immediate del prossimo periodo: FRMCS, il futuro sistema europeo di comunicazione mobile per il settore ferroviario; Railway Ontologies, volto a favorire l’interoperabilità e la condivisione strutturata dei dati tra operatori e sistemi ferroviari; e Capacity and Operational Performance, dedicato al miglioramento della capacità della rete e delle prestazioni operative.

“Sono profondamente orgoglioso – ha sottolineato Gianpiero Strisciuglio, AD e DG Gruppo FS Italiane – della nomina a Vicepresidente della UIC e della conferma alla guida della Regione Europa per il mandato 2026-2027 che per me, avendo iniziato il mio percorso professionale nel mondo ferroviario ed essendo cresciuto all’interno del Gruppo FS, ha un valore particolare. Credo che la crescita dei collegamenti ad alta velocità e lo sviluppo di una rete sempre più integrata, interoperabile e sostenibile rappresentino una straordinaria opportunità per avvicinare persone ed economie. In questo percorso sarà fondamentale rafforzare la collaborazione tra le imprese ferroviarie europee, condividendo competenze, innovazione e visione strategica”.

Nel duplice incarico, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS lavorerà a stretto contatto con gli altri membri della UIC per sostenere, a livello regionale e globale, un trasporto ferroviario più competitivo, sicuro e sostenibile.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Gruppo FS, approvata la relazione semestrale 2026: EBITDA positivo, investimenti in crescita del 21%
Economia / Pirelli, i cinesi cedono il 14% all’imprenditore ceco Strnad: Tronchetti Provera torna primo azionista
Economia / Pirelli, nel primo semestre 2026 utile a +13,3%: confermati i target nonostante la crisi in Medio Oriente
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Gruppo FS, approvata la relazione semestrale 2026: EBITDA positivo, investimenti in crescita del 21%
Economia / Pirelli, i cinesi cedono il 14% all’imprenditore ceco Strnad: Tronchetti Provera torna primo azionista
Economia / Pirelli, nel primo semestre 2026 utile a +13,3%: confermati i target nonostante la crisi in Medio Oriente
Economia / I giudici: “Senza bonifiche totali entro 90 giorni, l’Ilva dovrà chiudere”
Economia / Diritti tv, sponsor, montepremi record: il maxi-giro d’affari intorno ai Mondiali di calcio
Economia / Cosa resta dopo i Mondiali nei Paesi ospitanti
Economia / Banca Ifis lancia “Valore Venezia”: finanziamenti agevolati per le Pmi venete dell’economia della Bellezza
Economia / Viaggio nell’Italia delle disuguaglianze
Economia / Cessione del quinto della pensione: l’INPS riscrive le regole fino al 2029
Economia / Pirelli premiata in Cina per l’Employer Branding
Ricerca