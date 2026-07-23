L'azienda ha ricevuto il Top Graduate Employer Brands per i risultati ottenuti nell’attrazione e selezione dei talenti universitari, nello sviluppo delle competenze e nella valorizzazione del proprio employer branding

Pirelli ha ricevuto in Cina il riconoscimento “2026 Top Graduate Employer Brands” conferito da 51job, società cinese di servizi per le risorse umane. Il premio è stato conferito al Gruppo con sede a Milano in virtù degli eccellenti risultati ottenuti nell’attrazione e selezione dei talenti universitari, nello sviluppo delle competenze e nella valorizzazione del proprio employer branding.

Istituito da 51job nel 2018, il riconoscimento “Top Graduate Employer Brands” si basa su un rigoroso sistema a doppia valutazione che integra il punto di vista delle aziende e quello dei giovani talenti, garantendone autorevolezza. L’edizione 2026, intitolata “Without Boundaries” (“Senza confini”), ha valutato le aziende partecipanti secondo diversi criteri, tra cui la capacità di attrarre talenti nei campus universitari, i programmi di formazione dedicati ai neolaureati, la cultura aziendale orientata allo sviluppo dei giovani professionisti, il livello di collaborazione tra università e industria e la competitività delle politiche retributive e dei benefit.

Sul fronte della valorizzazione delle nuove generazioni, Pirelli vanta una stretta collaborazione con le università e ha sviluppato una strategia di talent acquisition attiva durante tutto l’anno. L’azienda ha implementato un programma di recruiting universitario permanente, organizzando campagne di selezione in primavera e in autunno, rivolte in particolare agli studenti delle facoltà di Scienze e Ingegneria, Ingegneria Chimica, Ingegneria Meccanica, Economia e Design. Il processo di selezione prevede colloqui strutturati, assessment center e sfide basate su case study reali.

Per i laureandi delle classi 2027, Pirelli offre opportunità professionali in molteplici aree aziendali, tra cui motorsport, R&D, quality, data analytics, production management, lean manufacturing, supply chain, electrical engineering e HSE. Un percorso strutturato di onboarding e crescita per i neolaureati.

Per i neolaureati e i giovani neoassunti Pirelli offre Warming Up @Pirelli, un programma di onboarding della durata di due anni. Il percorso si articola in quattro fasi principali: un benvenuto ufficiale per conoscere la cultura e la strategia di Pirelli; un viaggio attraverso le diverse funzioni aziendali per comprendere più a fondo i processi dell’organizzazione; un percorso di acquisizione di strumenti e modalità di lavoro efficaci; un momento finale di riflessione personale per mettere in prospettiva l’esperienza maturata in Pirelli fino a quel momento e considerare il proprio futuro all’interno dell’azienda. Tra gli elementi distintivi del programma figurano la sua dimensione internazionale e interfunzionale, gli interventi e le testimonianze del top management, le esercitazioni e simulazioni pratiche orientate all’attività lavorativa quotidiana e una biblioteca digitale online accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per lo sviluppo professionale di lungo periodo, Pirelli ha inoltre creato un sistema globale di formazione basato su quattro pilastri: Professional Academies, School of Management, Global Activities e Local Education. Le Professional Academies garantiscono una formazione specialistica continua in numerose discipline, tra cui R&D, manufacturing, commercial, quality, supply chain, purchasing, finance, human resources, digital e HSE.

L’azienda collabora inoltre con le principali università e business school internazionali per promuovere costantemente uno sviluppo dei talenti orientato all’innovazione, tra programmi formativi localizzati e percorsi di crescita specifici per i diversi mercati, progettati in funzione delle aspirazioni professionali dei dipendenti e delle esigenze del business locale, favorendo il miglioramento delle competenze e l’avanzamento professionale.

Pirelli ha introdotto a livello globale il programma di welfare “MORE”, sviluppato attorno a tre pilastri – “FOR YOU”, “FOR YOUR FAMILY”, “FOR YOUR COMMUNITY” – che offre un sistema integrato di supporto alla salute, iniziative di sostegno alle famiglie e opportunità di volontariato a favore delle comunità locali.