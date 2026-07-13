Gruppo Fs: Gianpiero Strisciuglio nominato amministratore delegato

Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane, riunitosi oggi sotto la presidenza di Tommaso Tanzilli, ha nominato Gianpiero Strisciuglio Amministratore Delegato, attribuendogli anche la carica di Direttore Generale.

Al nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale sono conferiti deleghe e poteri in continuità con quelli del precedente management. Al Presidente sono confermate le deleghe di controllo interno e rappresentanza istituzionale.

Il nuovo CdA, riunitosi per la prima volta dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli azionisti di oggi, è composto anche da Pietro Bracco, Franco Fenoglio, Silvia Marzot, Loredana Ricciotti e Daniela Rota.

Chi è l’AD e DG Strisciuglio

Gianpiero Strisciuglio, nato a Bari il 31 luglio 1975, è un ingegnere e manager con oltre vent’anni di esperienza nel Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Dopo la formazione presso il Liceo dei Gesuiti Di Cagno Abbrescia di Bari, si laurea con lode in Ingegneria dei Trasporti al Politecnico di Bari e consegue un Master universitario di II livello presso l’Università Parthenope di Napoli. È iscritto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri dal 2001.

L’ingresso nel Gruppo FS avviene nel 2002, in seguito ad una selezione su scala nazionale, realizzando quello che fin da bambino considerava il proprio sogno professionale: lavorare nel mondo ferroviario. Da allora ha costruito un percorso manageriale fondato su competenza tecnica e visione strategica, maturando la convinzione che la modernizzazione della mobilità e delle infrastrutture rappresenti uno strumento fondamentale per ridurre le distanze, valorizzare i territori e incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone.

Il nuovo AD ha iniziato la sua carriera nel Gruppo FS presso la Direzione Territoriale Puglia di RFI. Durante il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto si apprende, si è commosso ripensando al percorso professionale che lo ha portato fino a questo incarico. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di vertice. Da marzo 2025 a luglio 2026 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, mentre da maggio 2023 a marzo 2025 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana. Nell’aprile 2022 è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Mercitalia Logistics (ora FS Logistix), incarico che conserverà fino a maggio 2023. Dal 2018 all’aprile 2022 ha ricoperto il ruolo di Director of Strategy, Industrial Planning, Innovation & Sustainability di Mercitalia Logistics. È stato Responsabile della Divisione Passeggeri Long Haul di Trenitalia (2017-2018), Direttore Commerciale ed Esercizio di RFI (2014-2017) e Responsabile Pianificazione e Sviluppo Servizi di RFI (2013-2014).

Negli anni maturati nel Gruppo FS ha sviluppato una competenza trasversale sugli asset ferroviari strategici, contribuendo alla crescita di una delle più grandi realtà industriali del Paese.

Alla guida di Trenitalia ha promosso lo sviluppo e l’innovazione del trasporto ferroviario passeggeri, puntando sulla qualità del servizio, sul rafforzamento del trasporto regionale e dell’Alta Velocità, con il lancio del Frecciarossa 1000 di nuova generazione, più tecnologico e sostenibile. Durante il mandato in RFI ha guidato gli investimenti del PNRR per l’ammodernamento della rete ferroviaria; nel 2024, inoltre, l’azienda ha ricevuto l’Energy Earth Awards (EEA) per l’impegno nella sostenibilità ambientale e nella gestione responsabile delle risorse naturali. In Mercitalia Logistics ha contribuito al consolidamento del ruolo della logistica ferroviaria del Gruppo FS, promuovendo lo sviluppo dell’integrazione modale, l’innovazione dei processi e la competitività del trasporto merci su ferro.

Tra gli altri incarichi, è stato Commissario Straordinario per l’Anello Ferroviario di Roma. Attualmente è Presidente AGENS – Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi aderente a Confindustria, Presidente CIFI – Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani e Vicepresidente di Federturismo Confindustria.

Nel proprio percorso professionale continua a riconoscersi nei valori maturati durante gli anni della formazione: il senso dell’impegno, la disponibilità all’ascolto, lo spirito di squadra e la convinzione che lo studio approfondito e la conoscenza rappresentino il presupposto indispensabile per assumere decisioni efficaci. Appassionato di sport, segue il calcio fin da giovane ed è tifoso dell’Inter.

Chi è il Presidente Tanzilli

Tommaso Tanzilli, laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Diritto del Lavoro, è confermato Presidente di Ferrovie dello Stato Italiane, incarico che ricopre dal giugno 2024. In precedenza è stato componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato per la governance, le nomine e la remunerazione. È stato docente di materie socioeconomiche e giuslavoristiche presso primari Atenei e istituti di alta formazione. Ha partecipato, con diversi ruoli, in vari organismi, imprese ed enti, tra cui Global Tourism Industry Expo (di cui è stato Presidente Operativo dal 2013 al 2019) e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma (Consigliere tra il 2010 e il 2015). Fino al 2024 è stato Direttore Generale di Federalberghi Lazio, ruolo che ha assunto dopo esserne stato Vicedirettore Generale dal 2003 al 2006. Fino al 2022 ha ricoperto il ruolo di Direttore in Federalberghi Roma, dove è stato anche Vicedirettore dal 1996 al 2003. Dal 2005 al 2024 è stato anche Amministratore Delegato della società di servizi Promoroma Hotel Service. È Presidente dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio.