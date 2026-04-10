La nuova era della tecnologia “pay per use”

Da un lato un mercato che sforna sforna modelli a ciclo continuo. Dall’altro la frequente obsolescenza degli apparecchi. Tenere il passo del digitale costa caro. E se la soluzione fosse prendere i dispositivi elettronici in affitto? Ecco come funziona

Nell’era del digitale i dispositivi elettronici rappresentano un bene pressoché indispensabile. Secondo l’International Telecommunication Union, circa l’82% della popolazione mondiale (dai 10 anni in su) possiede un telefono cellulare. Ma la tecnologia ha un costo. Da un lato, il ritmo sempre più elevato dell’innovazione e, dall’altro, la frequente obsolescenza dei device impongono al singolo consumatore di sostituire i propri apparecchi con una cadenza non alla portata di tutte le tasche. Restando nel campo degli smartphone, le statistiche internazionali parlano di un ciclo medio di sostituzione compreso tra i due e i tre anni.

Una soluzione per chi vuole mantenere standard tecnologici elevati senza pagare cifre difficilmente sostenibili può essere quella del noleggio, alternativa all’acquisto tradizionale fondata sul principio del “pay per use”.

Non solo clienti business

In Italia uno dei principali player che offre questo tipo di opzione è il Gruppo Banca Ifis, realtà specializzata da oltre quarant’anni nel sostegno alle piccole e medie imprese italiane con prodotti e servizi dedicati. Ormai dall’inizio del 2023, il Gruppo ha avviato la commercializzazione del noleggio di dispositivi tecnologici attraverso la controllata Ifis Rental Services, rendendo così accessibile anche ai privati uno strumento di flessibilità storicamente riservato alla clientela business.

Il meccanismo è molto semplice: il cliente può disporre dei device più adatti alle proprie esigenze a fronte del pagamento di un canone periodico certo. Non sono previsti anticipi né spese di istruttoria. La durata del contratto può essere di 12, 24 o 36 mesi: la scelta è rimessa al cliente, in base alle proprie abitudini e necessità, con la possibilità di prorogare il noleggio alla scadenza per un periodo compreso tra un giorno e 12 mesi.

Il servizio include anche la protezione garantita dalla polizza assicurativa (per furto e danni parziali e totali) e il supporto di un servizio clienti dedicato. Inoltre, in un unico contratto è possibile includere più dispositivi, accessori e servizi aggiuntivi, in modo tale da semplificare la gestione complessiva.

Al termine del periodo di noleggio, solo i device principali vengono restituiti, mentre gli accessori rimangono di proprietà del cliente. Dopo la restituzione, i device possono essere ricondizionati o riusati favorendo così l’economia circolare e la sostenibilità ambientale.

Grazie a partnership con operatori leader del settore dell’elettronica, tra cui Apple Premium Reseller e MediaWorld, con Banca Ifis il cliente privato può dunque utilizzare dispositivi sempre nuovi e ad alte prestazioni, sfruttando la tecnologia all’avanguardia nel momento di massima efficienza. Il tutto senza dover ripetutamente sostenere gli elevati costi d’acquisto.

«Il rapido progresso tecnologico e l’elevata frequenza di aggiornamento dei software chiedono ai consumatori un significativo sforzo economico per avere sempre a disposizione i device digitali di ultima generazione», osserva Raffaele Zingone, condirettore generale e chief commercial officer di Banca Ifis. «Per questo motivo abbiamo voluto mettere a disposizione della clientela privata la nostra quarantennale esperienza nel campo del noleggio con la prima soluzione in Italia dedicata al rental di strumenti digitali. Puntiamo a diffondere un nuovo concetto di utilizzo che superi la logica della proprietà per adottare una metodologia più flessibile e basata sul “pay per use”. La forte convenienza tecnologica, unita alla semplicità di accesso all’offerta, rappresenta un ulteriore passo nel percorso del Gruppo Banca Ifis verso una proposizione sempre più digitale, inclusiva e sostenibile».

Anche le e-bike

La collaborazione tra Ifis Rental Services e MediaWorld non si limita al noleggio di dispositivi tecnologici – come smartphone, tablet o notebook – ma include anche soluzioni di mobilità elettrica, con un focus specifico sulle e-bike.

Anche nel caso delle biciclette elettriche, infatti, l’offerta include una copertura assicurativa contro danni totali o parziali e, al termine del contratto, prevede la restituzione del bene con la possibilità di procedere al noleggio di un nuovo modello.

Questo meccanismo consente al cliente di mantenere nel tempo una dotazione tecnologica aggiornata, evitando l’accumulo di dispositivi obsoleti. I device restituiti, infatti, vengono riciclati o riutilizzati in un’ottica di economia circolare, mentre in noleggio vengono proposti esclusivamente dispositivi nuovi.