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Economia

Luca Dal Fabbro (Iren) premiato come Top Manager del 2025

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Luca Dal Fabbro è presidente esecutivo di Iren dal giugno 2022 e presidente di Utilitalia dal luglio 2025. Credit: AGF

Il presidente di Iren e Utilitalia: "Condivido il premio con tutte le persone del Gruppo Iren e con il sistema delle utilities rappresentato da Utilitalia: il loro impegno quotidiano è essenziale per trasformare le strategie in risultati concreti a favore della sicurezza energetica, della sostenibilità e della competitività del Paese"

di Giorgio Del Re

Luca Dal Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, è stato premiato come Top Manager dell’anno 2025 in occasione della cerimonia di apertura della 27esima edizione del Master in Gestione delle risorse energetiche “Safe”, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, a Roma. Il premio gli è stato attribuito per “la riconosciuta leadership e la comprovata capacità di guidare la transizione energetica”.

“Sono onorato di aver ricevuto questo premio, che richiama il valore del percorso di transizione energetica in corso nel Paese, un processo complesso che richiede visione industriale, innovazione continua e responsabilità verso territori e comunità”, ha commentato il manager: “Lo condivido con tutte le persone del Gruppo Iren e con il sistema delle utilities rappresentato da Utilitalia: il loro impegno quotidiano è essenziale per trasformare le strategie in risultati concreti a favore della sicurezza energetica, della sostenibilità e della competitività del Paese”.

Dal Fabbro, 60 anni, milanese, è presidente esecutivo di Iren dal 2022. Lo scorso novembre il Gruppo multiservizi ha annunciato un piano di investimenti da 6,4 miliardi di euro entro il 2030 con lo scopo di intervenire su reti, sviluppo sostenibile e termovalorizzatori. Il bilancio 2025 di Iren si è chiuso con un margine operativo lordo in crescita del 6% e un utile netto di oltre 300 milioni di euro (+12%).

Dal luglio dello scorso anno, Dal Fabbro è anche presidente di Utilitalia, federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas.

Giorgio Del Re
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