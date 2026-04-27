Acquisto casa: come risparmiare grazie al notaio

Risparmiare è la parola d’ordine quando si compie qualsiasi acquisto. Nessuno vorrebbe pagare una cifra più alta di quella che potrebbe investire se si rivolgesse ad un venditore più conveniente. O meglio, più che di convenienza, è opportuno parlare di trasparenza.

Soprattutto quando le cifre da spendere raggiungono i quattro zeri, infatti, la situazione diventa più cavillosa ed è bene stare alla larga dalle zone oscure che riguardano le spese da sostenere. È ciò che avviene quando si acquista una casa, visto che i costi associati a questa operazione sono moltissimi. Uno di questi è il notaio, figura dalla quale non si può prescindere quando si intraprende l’iter dell’acquisto di un immobile, che si tratti della prima casa o della seconda.

Va subito chiarito che quello notarile non è il costo da abbattere, ma uno dei modi per risparmiare grazie alla collaborazione di questo professionista. Se consultato bene e per tempo, il notaio aiuta l’utente a risparmiare sulle imposte, gli evita di commettere errori costosi e lo guida nelle scelte fiscali più efficienti.

Costi di acquisto casa: perché e cosa pagare

Entrando nel vivo della questione, al futuro proprietario di casa serve capire cosa sta pagando. Nell’ambito della fattura del notaio, questo documento è, per la maggior parte, composto dalle imposte statali, e non da quello che entra nelle tasche del professionista. Per fare un primo esempio tangibile, su un atto per l’acquisto della prima casa a Milano, con un mutuo da 280.000€, l’onorario del notaio potrebbe ammontare a circa 2.500€, su un totale che arriva a 7.000-8.000€ perché include l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale e i bolli. Non spetta al notaio, dunque, decidere quelle cifre ma allo Stato.

In merito a queste cifre, compito del notaio è quello di fornire all’utente le informazioni utili in fase di consulenza, dalle quali dipende il risparmio reale dell’acquirente. Chi sta cercando un notaio a Milano o a Roma, può contattare uno dei professionisti aderenti al portale NotaioFacile, nato per favorire l’incontro diretto tra cittadini e studi notarili, che chiarirà come, ad esempio, acquistare la prima casa permette di accedere ad un’imposta di registro del 2%, a differenza del 9% del valore catastale applicato all’acquisto della seconda casa, differenza che corrisponde a migliaia di euro di risparmio o spesa maggiore.

È sempre il notaio che, nello svolgimento del suo ruolo di consulente e di pubblico ufficiale, potrebbe consigliare all’utente di acquistare da un privato piuttosto che da un costruttore, scelta che incide sul regime fiscale applicato. Oppure ancora, di richiedere una tassazione sul valore catastale e non sul prezzo di vendita, nel rispetto delle regole fiscali per l’acquisto stabilite dall’Agenzia delle Entrate, differenza che può ridurre in maniera significativa la base imponibile.

Il risparmio sui costi notarili per comprare casa non è una questione che riguarda il professionista che applica le tariffe più basse, ma il valore di un bravo notaio economico sta nella sua trasparenza e capacità di confronto con l’utente in seno a tutte le spese (per lo più stabilite dallo Stato) inserite nei preventivi dettagliati.

La questione dei preventivi merita qualche riga in più. È diritto dell’utente che contatta il notaio consultare un’informativa sui costi che specifica, analiticamente e con trasparenza, tutte le spese, le anticipazioni, gli onorari e i compensi.

Per risparmiare grazie al notaio, in conclusione, non è necessario andare alla ricerca del notaio che costa meno, ma è necessario capire cosa si sta pagando, perché e quali sono le scelte a monte dell’atto notarile che incidono sul conto finale. All’acquirente non spetta mettersi a contrattare sull’onorario del notaio, ma la cosa di cui ha più bisogno per risparmiare davvero è arrivare preparato a ciò a cui deve andare incontro. È nella conoscenza e nella trasparenza che risiede il vero risparmio sui costi notarili, ed anche sull’informazione verificabile e sulla scelta ponderata e razionale del professionista.