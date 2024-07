Il curioso caso della Balocco: il pandoro affonda Ferragni, l’azienda raddoppia gli utili

Il caso Balocco: il pandoro affonda Ferragni, l’azienda raddoppia gli utili

Mentre il caso Pandoro ha affondato Chiara Ferragni, la Balocco ha raddoppiato gli utili: lo rende noto il Corriere della Sera che ha anticipato i risultati dell’azienda.

Secondo il quotidiano, infatti, la Balocco “ha messo a segno il miglior bilancio della sua storia con l’utile più che raddoppiato a 17 milioni”.

“I documenti ufficiali del consuntivo 2023 non sono ancora depositati – si legge ancora – ma il risultato finale è questo e va ad affiancare il dato, già noto, dei ricavi: 254 milioni, in crescita del 25%”.

Tuttavia, secondo gli esperti, l’azienda dolciaria ha risentito positivamente dell’effetto Ferragni nel periodo antecedente allo scoppio del Pandoro gate.

Si tratta di un dato piuttosto curioso dal momento che proprio la questione Balocco, con la sanzione dell’Antitrust e l’indagine per truffa, si è rivelata l’inizio di un periodo di crisi nera per l’influencer, costretta, secondo le ultime indiscrezioni, a chiudere i negozi e affittare gli uffici per rimettere in ordine i conti.

Scrive sempre il Corriere della Sera: “La Balocco nel frattempo ha chiuso il bilancio con 16.888.671 euro di utile quando in passato non era mai andata oltre un risultato positivo di 9 milioni. Possibile che abbia contribuito ai risultati anche un ‘effetto Ferragni’ almeno fino a dicembre 2023 quando l’effetto è diventato boomerang”.