Chi ha già fatto il vaccino deve indossare la mascherina? Domande e risposte sulla corsa all’immunità

L’avvio della campagna vaccinale si accompagna a grande incertezza, forti speranze e qualche timore. Nel 2021 saranno disponibili dosi di vaccino per tutti gli italiani, ma sembra che non tutti sia disponibili a farsi vaccinare.

Come sappiamo per rendere efficace il vaccino bisogna raggiungere l’immunità di gregge, cioè vaccinare molti se non tutti. Ma allora come si possono obbligare gli italiani a farsi vaccinare? Si parla di due strade: la patente di immunità o l’obbligo di vaccinazione. Ma sono possibili e soprattutto compatibili con la Costituzione? E soprattuto come si raggiunge l’immunità? Ecco qualche domanda e qualche risposta degli esperti e del ministero della Salute:

Cosa devo sapere prima di andare a fare il vaccino? Il digiuno è previsto solo per le somministrazioni in ambiente protetto (ad esempio per persone che in passato abbiano avuto reazioni anafilattiche). Al momento le donne in gravidanza non sono contemplate perché non si hanno dati sui rischi. Chi ha fatto il vaccino contro l’influenza entro due settimane prima, o debba farlo nelle due settimane dopo, è invitato a spostare la vaccinazione anti-Covid.

Quanto dura la vaccinazione? Cosa devo fare dopo la puntura? L’operazione di vaccinazione prevede tempi brevi di permanenza nei punti vaccinali. Nello specifico una fase di accettazione (5 minuti), la somministrazione (5 minuti) e un periodo di osservazione, in un sala separata e vigilata, di 15 minuti.

Possono esserci reazioni avverse dopo che viene somministrato? Sì, come per ogni vaccino. Reazioni immediate, come il dolore dovuto all’iniezione, o una reazione allergica. Quest’ultima può essere lieve e si risolve con antistaminici. O grave (anafilassi): in genere si manifesta subito e si risolve con l’intervento del medico. Sono noti sei casi su due milioni. Altri eventi in ordine di frequenza: dolore per l’iniezione, febbricola, cefalea, linfonodi ingrossati, paralisi del nervo facciale.

Quanti giorni devono passare tra la prima e la seconda dose? Il vaccino è un campanello che suona nella casa del sistema immunitario, lo sveglia e lo attiva nei confronti del patogeno. Due scampanellate svegliano di più. Serve un richiamo a tre settimane dalla prima dose per aumentare la risposta immunitaria.

Servono nuovi controlli a distanza di tempo? Siamo all’inizio di una storia, la prima coorte di persone vaccinata. Dunque, in questa fase, ci sarà una sorveglianza post vaccinale attenta. “I pazienti saranno rivalutati. Probabilmente, per qualche sottogruppo di vaccinati, faremo dei tamponi per capire se il vaccino previene la malattia o anche l’infezione.

Dopo che l’ho fatto mi posso considerare immune? “Ci si può considerare immuni dopo una settimana dalla seconda dose e quindi a un mese circa dopo la prima somministrazione”, dicono gli esperti. Dopo si è “protetti” nel 95 per cento dei casi: non si hanno manifestazioni cliniche legate al Covid.

Devo continuare a indossare la mascherina dopo il vaccino? Assolutamente sì. Non sappiamo con certezza se il vaccinato può infettare oppure no. Riteniamo di no, ma non è stato dimostrato. Teoricamente, dunque, potrebbe essere portatore asintomatico e, a maggior ragione, deve mettere la mascherina.

Dopo che ci saremo vaccinati avremo una patente? Oggi non ha senso parlare di patente d’immunità. Ha senso il discorso che il vaccinato sia tracciato, ma soprattutto che sia tracciato il non vaccinato. Durante il prossimo anno ci comporteremo col Covid come adesso in termini di comportamenti personali, affinché chi non ha potuto vaccinarsi non sia un cittadino di serie B.

