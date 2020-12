Discorso fine anno Conte | La diretta della conferenza stampa

Discorso fine anno Conte | Diretta

Oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, il premier Giuseppe Conte terrà la conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa Parlamentare. La conferenza si svolgerà alle ore 11 a Villa Madama, a Roma.

Dove vederla in tv

La conferenza stampa del presidente Conte in programma per oggi, mercoledì 30 dicembre 2020, potrà essere vista sia in tv sia online in live streaming. Per seguirla in televisione basterà sintonizzarsi sulle principali emittenti televisive, ma soprattutto sui canali all news, come, ad esempio, SkyTg24 (canale 50 del digitale terrestre), TgCom24 (canale 51) e Rai News 24 (canale 48).

Anticipazioni

Conte parlerà del piano vaccini, invitando tutti ad aderire, chiederà di rispettare ancora le norme di sicurezza anti-Covid e poi sarà inevitabile affrontare il tema del Recovery Plan sul quale, è il mantra del premier, il Paese si gioca la sua credibilità in Europa e nel mondo. Nessuno tuttavia esclude che quella di domani a Villa Madama possa davvero essere l’ultima conferenza stampa di questo governo, cosi’ per come, finora, abbiamo conosciuto la formazione dell’esecutivo. Ma come cambierà lo si vedrà in gennaio quando Conte proverà a uscire dal guado iniziando una verifica di governo per un rilancio con un nuovo cronoprogramma.

