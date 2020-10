Di Maio e le Guerre Cinquestellari (di E. Fucecchi)

“Il movimento è biodegradabile: se qualcuno è diventato stronzo aiuta e basta”, ha dichiarato Luigi Di Maio in un’autointervista su Tik Tok in cui faceva il giovane attivista intervistatore e il ministro algido allo stesso tempo. “Governare non è poi così difficile”, ha soggiunto con una delle due espressioni rimastegli, quella con la cravatta. “Io ho fatto il ministro di cose che in Italia notoriamente non esistono più da tempo: il lavoro e gli esteri. Non sarà arduo fare di nuovo il capo di un movimento sparito”. Ha chiosato l’ascensorista sociale pomiglianese. Ma una massa di biechi attivisti vuole testardamente continuare a esistere. Gli stati generali si faranno, con la Morte Nera alle porte. Che abbiano inizio le Guerre Cinquestellari.

