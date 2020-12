Vaccino Covid, con l’ordine extra delle dosi Pfizer la Germania ha violato le regole Ue?

A 48 ore dall’avvio della campagna di vaccinazione in Germania, 42.000 persone hanno ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid di BioNTech-Pfizer. Lo ha annunciato il Robert Koch Institut, che da ora in avanti, oltre al numero dei nuovi contagi e decessi, comunicherà ogni giorno anche questo dato. Le seconde dosi inizieranno a essere somministrate tra circa 3 settimane.

Mentre la Commissione europea annuncia un’opzione di acquisto di 100 milioni di nuove dosi del vaccino BioNTech-Pfizer, non si placa la discussione sulla decisione del governo tedesco di opzionare 30 milioni di dosi extra dello stesso vaccino.

Dietro la decisione della Germania ci sarebbe la preoccupazione del governo federale di avere a disposizione la quantità di vaccini necessaria a riportare sotto controllo la pandemia entro il prossimo autunno. Secondo i dirigenti di Berlino, questo non sarebbe possibile in base agli accordi conclusi dall’Unione Europea a nome dei 27 Paesi membri con le case farmaceutiche che hanno sviluppato o stanno sviluppando il vaccino anti Covid.

Rispetto ai timori generalizzati, va detto che le dosi extra non mettono in alcun modo in discussione il meccanismo comune gestito dalla Commissione, tantomeno ne indeboliscono la forza negoziale di fronte all’industria farmaceutica. Ma soprattutto perché gli acquisti “nazionali” del vaccino anti-Covid sono previsti dall’accordo-quadro dell’Unione europea. Lo fa notare, rispondendo ad una domanda dell’Agi, il ministero alla Sanità tedesco.