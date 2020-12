Dei turisti stranieri presenti nel trimestre estivo del 2020, quasi la metà (47,4%) è rappresentata dai tedeschi, poi da clienti provenienti dalla Svizzera e dal Liechtenstein (8,6%), dai Paesi Bassi (8,0%), dall’Austria (6,8%) e dalla Francia (5,6%).

Praticamente inesistenti (0,7%) i turisti provenienti dagli Stati Uniti, che rappresentavano una delle prime tre nazionalità di provenienza della clientela estera.

Il periodo peggiore chiaramente è stato registrato nei mesi in cui l’Italia si trovava in lockdown, da marzo a maggio, periodo in cui la domanda e le presenze nelle strutture ricettive hanno raggiunto il 9% di quelle registrate nello stesso periodo del 2019.