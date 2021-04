Vaccini anti-Covid in Italia: l’aggiornamento sulle dosi consegnate e somministrate | 12 aprile 2021

Qual è la situazione dei vaccini in Italia ad oggi, lunedì 12 aprile 2021? Il piano per la distribuzione e la somministrazione dei vaccini anti-Covid in Italia prosegue (qui i dati in tempo reale), sotto la guida del nuovo commissario per l’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo.

Qui l’aggiornamento sulle dosi di vaccino anti-Covid consegnate e somministrate in Italia

Ore 07.00 – Consegnate 15,5 milioni di dosi: somministrate 13 milioni – Finora sono state consegnate all’Italia 15.5 milioni di dosi e ne sono state somministrate 13 milioni. A ricevere la seconda dose sono state invece 3,9 milioni di persone.

