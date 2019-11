Processo Cucchi bis, è il giorno della sentenza di primo grado contro i cinque carabinieri

È in arrivo oggi, giovedì 14 novembre, la sentenza di primo grado contro i cinque carabinieri imputati nel processo Cucchi bis. La Corte d’Assise del Tribunale di Roma è chiamata a giudicare la colpevolezza di Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, accusati di omicidio preterintenzionale, per i quali il pm Giovanni Musarò ha chiesto 18 anni di carcere.

Qui le parole dei genitori di Stefano Cucchi stamattina in aula:

A essere giudicato sarà inoltre Francesco Tedesco, l’imputato-testimone che ha accusato i due colleghi del pestaggio di Stefano Cucchi, 31enne romano trovato morto nel reparto protetto dell’ospedale Sandro Pertini di Roma il 22 ottobre 2009, sei giorni dopo essere stato arrestato. La procura ha chiesto che Tedesco sia assolto “per non aver commesso il fatto” dall’accusa di omicidio preterintenzionale, ma che sia condannato a tre anni e mezzo di reclusione per falso.

Nei confronti del generale Roberto Mandolini, all’epoca dei fatti comandante interinale della stazione Appia, il pm ha chiesto 8 anni di carcere per falso, mentre per il carabiniere Vincenzo Nicolardi, accusato di calunnia, la procura ha chiesto il non doversi procedere perché il reato è caduto in prescrizione.

La sentenza contro i medici del Pertini

Sempre nella giornata di oggi, è attesa la sentenza d’appello-ter nei confronti dei cinque medici dell’ospedale Pertini, accusati di omicidio colposo.

Per la morte di Stefano Cucchi sono stati inizialmente portati a processo per abbandono d’incapace, condannati in primo grado per omicidio colposo, e poi due volte assolti in appello (con due annullamenti con rinvio della Cassazione) il primario Aldo Fierro e gli aiuti Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi Preite De Marchis e Silvia Di Carlo.

Il reato loro contestato, quello di omicidio colposo, è caduto in prescrizione.

Il processo per depistaggio sul caso Cucchi

Il 12 novembre sarebbe dovuto iniziare un nuovo processo sul caso Cucchi: stavolta a processo gli otto carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del 31enne romano. Tuttavia, il giudice che avrebbe dovuto presiedere l’udienza si è astenuto in quanto ex carabiniere. Qui chi sono i carabinieri imputati in questo processo e i fatti per cui sono finiti a processo.

