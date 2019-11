Processo Cucchi, l’avvocato del carabiniere Di Bernardo: “È gravemente malato, per questo non è qui”

Alessio Di Bernardo, uno dei due carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale in relazione al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, è gravemente malato. A riferirlo durante l’udienza di oggi, martedì 12 novembre, presso l’Aula bunker di Rebibbia, dinanzi alla Corte d’Assise, è Antonella De Benedictis, legale di Di Bernardo.

“Di Bernardo avrebbe voluto essere qui oggi, avrebbe voluto metterci la faccia e anche la parola, ma non è venuto perché è gravemente malato”, ha detto l’avvocato. “È affetto da un grave tumore da circa un anno e mezzo, che lo ha molto debilitato fisicamente e moralmente, oggi è sotto cura. Fino a qualche giorno fa ha provato a venire ma non ce l’ha fatta”.

Per il militare il pm Giovanni Musarò ha chiesto una condanna a 18 anni di reclusione.

​”La morte di Stefano Cucchi è stata una perdita grave e ingiusta per la famiglia”, ha proseguito l’avvocato. “Ma in questo processo si sta facendo una caccia alle streghe perché si deve trovare il colpevole di una morte ingiusta, non di un omicidio”.

Il legale punta a smontare la testimonianza di Lainà, detenuto che riferì di aver parlato con Stefano Cucchi, ma anche di Riccardo Casamassima, il carabiniere che con la sua testimonianza fece riaprire le indagini, e della moglie Maria Rosati. “Casamassima non brillava nell’ambito dell’Arma, aveva dei trascorsi”, sostiene il legale.

Poi l’avvocato attacca la testimonianza di Francesco Tedesco, il carabiniere che ha accusato i due colleghi per il pestaggio. “Nella sua testimonianza non c’è coerenza, le sue giustificazioni sono grottesche e rocambolesche. La sua relazione non c’è, non è provato che ci sia”.

“L’intera ricostruzione di Tedesco è stata fatta a posteriori sulla base di riscontri oggettivi, che lui conosceva benissimo perché conosceva le carte processuali”, sostiene De Benedictis. “Tedesco ha dato tre versioni dei fatti, correggendosi ogni volta perché redarguito dall’attentissimo pubblico ministero”.

Carabiniere Cucchi Di Bernardo malato | Chi sono gli altri imputati

Imputati nel processo Cucchi bis, sono 5 carabinieri: Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro (accusati di omicidio preterintenzionale), Francesco Tedesco (falso), Roberto Mandolini (falso e calunnia, quest’ultimo reato è prescritto) e Vincenzo Nicolardi (accusato di calunnia, reato caduto in prescrizione).

Sempre oggi al Tribunale di Roma sarebbe dovuto iniziare il processo per depistaggio sul caso Cucchi, stavolta nei confronti di 8 carabinieri – inclusi alcuni vertici dell’Arma – accusati di aver ostacolato le indagini con falsi e depistaggi. Tuttavia, il giudice che avrebbe dovuto presiedere l’udienza si è astenuto in quanto ex carabiniere. Qui chi sono i carabinieri imputati e i fatti per cui sono finiti a processo.

Processo Cucchi bis, cosa è successo durante l’ultima udienza

Durante l’udienza del 6 novembre, uno dei legali del maresciallo Mandolini, Piero Frattarelli, ha attaccato il carabiniere Francesco Tedesco (qui il suo profilo) che grazie alle sue dichiarazioni ha indicato le responsabilità nel pestaggio nei confronti di Stefano Cucchi da parte di alcuni componenti dell’Arma.

Tedesco secondo Frattarelli è “un bugiardo e un calunniatore, è documentalmente dimostrato. Non è quell’angelo che descrivono i suoi difensori”.

L’avvocato ha sostenuto che “le tesi accusatorie sono infondate e ricche di suggestioni. La logica e il buonsenso sono state prese a randellate in questo processo”.

Mandolini, all’epoca dei fatti comandante interinale della stazione Appia, è accusato di falso e calunnia nei confronti di tre agenti della polizia penitenziaria, assolti nel primo processo Cucchi, che in questo processo si sono costituiti come parti civili. Nei suoi confronti la procura ha chiesto lo scorso 3 ottobre la condanna a 8 anni di carcere per falso.

10 anni dalla morte di Stefano Cucchi: chi è stato condannato e assolto finora, il punto sui processi

Processo Cucchi bis, i prossimi passi

La sentenza della Corte d’assise nel processo Cucchi bis è attesa per il 14 novembre, lo stesso giorno in cui la Corte d’appello emetterà il verdetto nel processo ai cinque medici dell’ospedale Pertini per omicidio colposo.

Allo stesso tempo, nei prossimi mesi si svolgerà il processo per depistaggio, iniziato oggi presso la settima sezione penale del Tribunale di Roma. Gli otto carabinieri imputati sono Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo, Luciano Soligo, Massimiliano Colombo Labriola e Francesco Di Sano (accusati di falso ideologico), Lorenzo Sabatino e Tiziano Testarmata (omessa denuncia e favoreggiamento) e Luca De Cianni (falso ideologico e calunnia).

