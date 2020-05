Il padre di Silvia Romano sulla liberazione della figlia

Il papà di Silvia Romano ha rotto il silenzio sulla liberazione della figlia. “Ho voluto accogliere Silvia come meritava, inchinandomi davanti a una figlia di cui sono orgoglioso”. Enzo Romano ha rilasciato un’intervista al Quotidiano Nazionale. “Certamente. Io ho riabbracciato mia figlia, e non vedevo l’ora di farlo”, ha detto l’uomo dopo avere rivisto la figlia dopo un anno e mezzo di prigionia.

“Penso che, come lei, ci siano tanti ragazzi che si danno da fare per il prossimo e che sono in prima linea per conquistare il mondo che vorrebbero: un mondo diverso e più giusto. Ma mia figlia non è andata in Africa per diventare un’icona, è partita perché era quello che sentiva nel cuore”, ha detto il papà di Silvia Romano.

“Il mio cuore scoppiava di gioia. Poi sono stato subissato di telefonate e messaggi da parte di familiari, amici e giornalisti. Impossibile rispondere a tutti, anzi mi scuso se non sono riuscito a dare retta a molti. […] Oggi (ieri per chi legge, ndr) è stata una giornata intensa. Felice ma lunghissima”, ha concluso il padre della cooperante italiana liberata dal sequestro avvenuto un anno e mezzo fa in Kenya.

