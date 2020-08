Monopoli, sesso in macchina in pieno giorno. Beccati dalla polizia rischiano multa di 30 mila euro

Monopoli, un momento di passione potrebbe costare salatissimo ad una giovane coppia. 26 anni lui, 20 lei, sono stati pizzicati ieri mattina dai Carabinieri in pieno amplesso amoroso, all’interno di una vettura parcheggiata nel centro della città pugliese. I ragazzi non si sono assolutamente curati di essere visti. Numerosi i passanti che hanno infatti assistito alla scena e che hanno deciso poi di chiamare la polizia.

I ragazzi ora rischiano un’inevitabile sanzione amministrativa che può andare dai 5 mila ai 30 mila euro. Ma il reato di “atti osceni in luogo pubblico” è stato depenalizzato ormai da anni. E allora perchè questo conto così salato? Ce lo spiega il comandante della polizia locale, Michele Cassano: “La fattispecie penale resta in piedi quando tali atti vengono compiuti dinanzi a minori”. Considerando che i fatti sono avvenuti in pieno centro abitato e la presenza di minori residenti nella zona, che potrebbero aver assistito alla scena come hanno fatto alcuni adulti, non è da escludere il rischio per la giovane coppia è reale. “Sono in corso ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria finalizzati a verificare il tutto”, conclude il comandante della polizia locale.

