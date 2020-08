Coppia positiva al Covid disdice la vacanza. “Non sarete rimborsati”. E loro si presentano

Avevano prenotato un viaggio a cavallo di ferragosto. Lui e lei, una vacanza romantica sul litorale toscano. Ma all’ultimo hanno disdetto tutto sostenendo di essere positivi al Coronavirus. Ma, dopo aver saputo che non sarebbe stata loro restituita l’intera caparra, hanno deciso di presentarsi ugualmente. È successo in una struttura ricettiva di Marina di Birbona, una manciata di chilometri da Cecina, in provincia di Livorno.

È Il Tirreno a riportare la tragicomica notizia: “I titolari, considerando che in precedenza avevano detto di essere risultati positivi al Covid, si sono rifiutati di farli entrare. E hanno chiesto di nuovo un documento medico, questa volta che attestasse la loro non positività. Di fronte alla resistenza dei due, un uomo e una donna intorno ai 25 anni che viaggiavano su un’auto a targa Svizzera, i titolari hanno chiamato la polizia municipale. I vigili urbani del Comune di Bibbona sono arrivati sul posto accompagnati da un medico dell’Azienda sanitaria Usl che avrebbe dovuto verificare lo stato di salute dei turisti. Ed è stato avvisato anche il sindaco di Bibbona Massimo Fedeli”.

Leggi anche: 1.Ristoratore in crisi per il Covid si suicida: “Temeva un nuovo lockdown”/2. “Noi bruciamo la mascherina, fallo anche tu!”: la protesta degli anziani che negano il Covid | VIDEO/3.Vaia (Spallanzani): “Giovani tornano dalle vacanze e contagiano genitori e nonni”/4.Tasso intellettivo zero: la Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid

Potrebbero interessarti Sardegna, dopo il Billionaire chiuso il Sottovento: gestore 40enne ricoverato Tutti i vip che ha incontrato Briatore nelle ultime due settimane Briatore positivo, la partita con i vip a Porto Cervo: da Bonolis a Mihajlovic | FOTO