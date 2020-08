“Noi bruciamo la mascherina, fallo anche tu!”: la protesta degli anziani che negano il Covid | VIDEO

“Noi bruciamo le mascherine”: la protesta di un gruppo di anziani – VIDEO

In queste ore sta diventando virale il video di un gruppo di anziani che brucia la mascherina e che urla in coro: “Noi bruciamo la mascherina, fallo anche tu!”. I protagonisti del filmato circolato su Twitter si tolgono la mascherina dal volto e la lanciano in un piccolo rogo. Il video è apparso sui canali social della pagina satirica “Abolizione del suffragio universale” ed è stato rilanciato dai profili di diversi personaggi pubblici, tra cui il Senatore Sandro Ruotolo, ma non è chiaro se gli anziani abbiano deciso di bruciare le mascherina e di farsi riprendere spontaneamente. La scena ha suscitato non poche polemiche.

