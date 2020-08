Vasco Rossi: “Negazionisti del Covid fottetevi”

“Ma fottetevi da soli, fottetevi a voi, negazionisti, terrapiattisti del c…”. Così sui social il rocker Vasco Rossi, apparso in un video su Instagram mentre va in bicicletta in un bosco. “Allena… menti in bici e considerazioni”, dice Vasco Rossi. Incontra i fan, li chiama “gitanti festanti” e sottolinea che sono tutti con la mascherina. Mentre ai negazionisti del Covid e ai terrapiattisti il Blasco dedica un inequivocabile dito medio.

Leggi anche: 1. Cosa cambia con le linee guida dell’ISS per la riapertura delle scuole / 2. Esclusivo TPI: “La scuola così non è sicura”. Le lettere di diffida degli insegnanti ai presidi / 3. Fontana: “Il Covid? Con l’autonomia la Lombardia avrebbe evitato molti errori” / 4. “Ha la febbre? Prenda una Tachipirina e vada comunque a fare il test”: l’assurda storia di una milanese / 5. Coronavirus, in Italia contagi aumentati del 141% nell’ultimo mese. Cartabellotta (Gimbe): “Preoccupati” / 6. Antonelli (Cts): “Le terapie intensive reggono bene. L’età media dei contagiati si è abbassata”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Tasso intellettivo zero: la Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid (di Luca Telese) Avvenire contro la pillola abortiva Ru486: “Le linee guida del Ministero violano la Costituzione” Bollettino: 1.210 nuovi casi e 7 morti